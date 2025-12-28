Engancha desde el primer minuto y no vas a poder parar: la serie de espías más adictiva del 2025

Para los que están buscando un thriller de suspense y acción para estos días de descanso, os vamos a recomendar una serie: El infiltrado (The Night Manager). Esta original ficción británica de 2016 está basada en una novela del escritor John le Carré publicada en 1993 y cuenta la historia de Jonathan Pine, un exsoldado británico que es reclutado por Burr, una agente de inteligencia para infiltrarse en Whitehall y Washington D. C. Jonathan Pine tiene que lograr infiltrarse como Andrew Birch en el círculo íntimo del traficante de armas Richard Onslow Roper. La serie El infiltrado sorprende por su inteligente guion, sus inteligentes diálogos y la brillante interpretación de sus protagonistas que son nada más y nada menos que los actores Tom Hiddleston y Olivia Colman.

El infiltrado ha sido dirigida por la cineasta danesa Susanne Bier y consta de 6 episodios de aproximadamente 60 minutos cada uno que están disponibles en la actualidad en la plataforma de streaming Prime Video. Esta serie, aunque no es un estreno, es una buena opción para los que están buscando una serie de acción potente y para los que disfrutan con ficciones como The Americans, Homeland, Bodyguard y Teherán u otras adaptaciones de novelas del escritor John le Carré como El Topo y La chica del tambor. Una serie de suspense que no deja a nadie indiferente y que , sino la has visto, no te la puedes perder.

¿Qué ocurre serie en la serie de acción El infiltrado?

Esta serie de suspense cuenta la historia de Jonathan Pine, un exsoldado británico que, después de abandonar el ejército, está trabajando como recepcionista nocturno en hoteles de lujo. Aunque Pine es un hombre discreto y aparentemente tranquilo, arrastra un trauma del pasado que le pesa demasiado y que está condicionando toda su vida.

La vida de Jonathan Pine cambia radicalmente cuando entra en contacto con Angela Burr, una agente de los servicios de inteligencia británicos, que está empeñada en destruir las actividades delictivas de Richard Onslow Roper, uno de los traficantes de armas más poderosos y peligrosos del mundo. Para lograrlo Burr decide reclutar a Pine en una misión muy peligrosa. El exsoldado tendrá que infiltrarse en el círculo de Roper, intentar ganarse su confianza y ayudar a que Burr y su equipo puedan destruir su red criminal.

Pine logrará infiltrarse en el entorno de Roper y se ganará poco a poco la confianza del siniestro traficante de armas y de las personas en las que más confía de su entorno. Estas son principalmente Jed, la joven pareja del traficante, y Corcoran, su socio y mano derecha. Pine sabe desde el primer momento en el que se infiltró en el entorno de Roper que está en la cuerda floja y que cualquier gesto o llamada puede estropear la misión.

Lo que sorprende a muchos espectadores de esta serie de suspense es que no hay muchos giros sorprendentes ni carreras inesperadas, sino que la tensión se va formando con los silencios y los diálogos entre los personajes. Además, en esta serie tienen mucho peso los ambientes de lujo en los que se desarrolla la acción como las sofisticadas mansiones que se pueden ver en la serie, ya que logran mantener esa calma tensa que sorprende desde el primer episodio de la serie.

El reparto de esta serie de acción

El actor Tom Hiddleston es el encargado de interpretar el papel de Jonathan Pine, un hombre tranquilo y valiente que no puede olvidar su pasado y sufre en silencio. La actriz Olivia Colman, a la que conocemos por sus interpretaciones en series como Broadchurch (2013-2017) en la que interpretaba a la sargento Ellie Miller, Fleabag (2016–2019), The Crown (2019–2023) o The Bear (2023–2024). En esta ocasión da vida a Angela Burr, una agente brillante que no cejará en su empeño de descubrir los oscuros negocios de Roper. Además, tiene un papel de peso el actor Hugh Laurie, al que todos conocemos por su interpretación del doctor House, que da vida a Richard Onslow Roper, el encantador y elegante traficante de armas.

También en el reparto de El infiltrado están los actores Elizabeth Debicki que interpreta el papel de Jed y Tom Hollander a Corcoran, un hombre clave para el imperio creado por Roper. Además, también aparecen actores como Alistair Petrie, que da vida a Sandy Langbourne, un empleado de Roper, Michael Nardone a Frisky, Hovik Keuchkerian a Tabby, David Harewood a Joel Steadman y Tobias Menzeis a Geoffrey «Halo» Dromgoole, entre otros.

La serie El infiltrado es una buena opción para los que están buscando una serie de suspense interesante para estos días con un argumento inteligente y una extraordinaria interpretación de sus protagonistas.