La comedia española que acaba de llegar a Netflix y que ya es la más vista del mes: un éxito que tienes que ver

Puede que los dramas de época y los true crime representen los temas más virales del streaming actual. No obstante, existe otro género que sin necesidad de un triunfo previo en salas, suele lograr una «segunda vida» en el mercado de vídeo bajo demanda. Y es en esta categoría donde entra nuestra recomendación de hoy: Menudas piezas, una comedia española que arrasa en Netflix bajo el carisma protagónico de Alexandra Jiménez.

Este relato familiar cargado de humor blanco representa un nuevo capítulo en la extensa colección de comfort movies que el terminal rescata con éxito del ostracismo popular. Menudas piezas no fue ni mucho menos un desastre para la cartelera patria. Pero no deja de ser cierto que comedia española (disponible en exclusiva en Netflix) debería haber tenido un recorrido todavía más amplio en la cartelera, sobre todo teniendo en cuenta la ristra de roles conocidos que acompañaron a Jiménez. La cinta logró atraer a más de 387.000 espectadores y rebasar los 2,5 millones de euros en el box office, logrando por el camino convertirse en la octava película nacional más taquillera de nuestro país. Ahora bien, ¿de qué trata Menudas piezas y por qué ha encontrado un entorno tan prolífico en el el inmenso catálogo de la «Gran N roja»?

La comedia española que triunfa en Netflix: está protagonizada por Alexandra Jiménez

La sinopsis oficial de Menudas piezas nos pone en la piel de Candela (Jiménez), una mujer que acaba de perder su trabajo en un colegio de élite. Lidiando con sus problemas personales, entre los que se encuentra un divorcio traumático, esta inteligente profesora se ve obligada a volver al barrio en el que creció para contar con la ayuda de su familia y dar clases a alumnos de integración en su antiguo instituto. Allí descubrirá que incluso los perdedores pueden lograr grandes cosas.

Esta comedia española de Netflix, aparte de contar con Jiménez, tiene en su reparto a nombres conocidos del cine y la pequeña pantalla de nuestra industria como Francesc Orella (Merlí), Luis Callejo (Tarde para la ira), María Adánez (La que se avecina) y Miguel Rellán (El cautivo). Tras ellos, en el lado juvenil del reparto encontramos a Rocío Velayos, Verónica Senra y Kiko Bena, entre otros.

Menudos piezas está dirigida por Nacho G. Velilla, cocreador de series tan reconocidas como 7 vidas (1999) o Aída (2005) y que el próximo día 26 estrenará la miniserie Por cien millones en Movistar Plus. El guion corre a cargo del propio Velilla, David S. Olivas y Marta Sánchez.

¿Por qué está triunfando en la plataforma?

A pesar de todas las novedades lanzadas por la plataforma, Menudos piezas lleva conquistando el catálogo español de Netflix durante tres semanas. Actualmente, ocupa el puesto número seis del top 10 y la explicación de su triunfo no es otra que el del alcance permitido por la marca de streaming que, sumada a la emotividad de su planteamiento le confiere ese tono de comedia ligera adorado por los suscriptores de la compañía.