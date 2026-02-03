La serie de época que tienes que ver si te gustó ‘Los Bridgerton’: basada en hechos reales y súper adictiva

La primera parte de la cuarta temporada de Los Bridgerton ya se ha estrenado en Netflix y si en el fin de semana ya te has visto los 4 episodios, no te va a quedar más remedio que esperar hasta el jueves 26 de febrero para ver los 4 siguientes. Por si estás buscando más series de época para entretenerte durante estas semanas, te recomendamos María Antonieta que se puede ver en la plataforma de streaming Movistar Plus+. La serie María Antonieta ha sido producida para BBC y Canal+ y dirigida por Pete Travis y Geoffrey Enthoven. Hay que tener en cuenta que esta serie ha sido creada y escrita por Deborah Davis, a la que conocemos por su trabajo en la cinta La favorita de Yorgos Lanthimos, la cual es una sátira sobre la nobleza y las estúpidas decisiones de los miembros de esta clase social.

La serie María Antonieta tiene dos temporadas de ocho episodios cada una y cuenta la historia de esta conocida reina francesa cuando era una princesa joven e inexperta que acababa de llegar a la corte de Luis XV para casarse con su hijo. Una ficción en la que esta mujer observa el mundo oscuro del Versalles de la época con una mirada moderna, mientras algunos miembros de la corte se ríen de ella. También hay que señalar que esta original serie a algunos no les han gustado nada y que muchos la han criticado por su falta de rigor histórico y por el retrato que se hace de la joven reina.

¿De qué trata la serie María Antonieta?

En la primera temporada de la serie vemos como a sus solo 14 años María Antonieta deja su Austria natal para casarse con el delfín de Francia. Según la sinopsis oficial “su cometido es proporcionar un heredero que asegure una alianza entre las dos naciones. Pero las cosas no son fáciles para ella, es solo una extranjera en una corte llena de intrigas y con una particular familia política y además su esposo parece no mostrar ningún interés por ella”.

Al encontrarse con esa situación María Antonieta tiene que madurar rápidamente, aunque debido a su carácter voluble esto resulta bastante complicado. Tendrá que buscar aliados para poder vencer a sus enemigos y sobrevivir en ese entorno que no la soporta. María Antonieta buscará en el mundo de la moda una afición con la que pronto sorprenderá a los franceses.

En la segunda temporada de esta serie de época los reyes se tendrán que enfrentar a diferentes enemigos que quieren destruir a María Antonieta sí o sí. Según la sinopsis oficial: «Cuanto mayor es la aceptación del pueblo francés por la reina, mayores son las amenazas contra ella. En el apogeo de su poder, María Antonieta y Luis XVI enfrentan una crisis financiera sin precedentes».

Además, los reyes comienzan a sufrir también ataques de Provence y Chartres y tendrán que enfrentarse a la acusación de que María Antonieta puede ser la autora del robo de un carísimo collar de diamantes. «Desde Versalles hasta el Palais-Royal, la revuelta comienza a gestarse. María Antonieta reúne a Luis y a sus hijos, dispuesta a enfrentar lo que venga», según la sinopsis oficial de la serie.

Una original producción que, les gustará más a unos que a otros, pero que puede resultar entretenida para conocer desde otro punto de vista la historia de María Antonieta. Además en la serie sorprende el uso de la voz interna de la joven reina que parece estar en un mundo muy diferente al que la rodea.

El reparto de esta original serie

El papel de la reina María Antonieta lo interpreta la actriz alemana Emilia Schüle, a la cual hemos visto en Ku’damm 56/ 63. Además, tienen un papel de peso en esta serie los actores Louis Cunningham, al que conocemos por su trabajo en Los Bridgerton y que aquí da vida a Luis XVI, Jack Archer (Call the Midwife) como Provence, James Purefoy (El descubrimiento de las brujas) como Luis XV y la francesa Gaia Weiss (Vikingos) como Madame du Barry.

También en el reparto están los actores Roxane Duran como Joséphine, Oscar Lesage como Chartres. Liah O’Prey como Yolande, la duquesa de Polignac, Jasmine Blackborow como Lamballe, Martijn Lakemeier como Fersen, Yoli Fuller como Saint-Georges, Cruz de pastor de cristal como Adelaida y Caroline Piette como Victoria, entre otros.

La serie María Antonieta puede ser una buena opción para los que están buscando una ficción de época interesante, aunque su tono irónico poco tiene que ver con el estilo y la elegancia de Los Bridgerton. Además en las plataformas de streaming están disponibles otras series de época como Downton Abbey, Outlander, La Edad dorada o las españolas La cocinera de Castamar o La promesa.