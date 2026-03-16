Tiene sólo 2 episodios y está arrasando en Netflix: el true crime de Valencia que se resolvió por sus redes sociales

La serie documental El asesino de TikTok llegó a Netflix el pasado 6 de marzo y se ha colado en el Top 10 de las series más vistas en 52 países. Una serie documental que cuenta la historia de la desaparición en 2023 de una mujer llamada Esther Estepa en la localidad valenciana de Gandía mientras hacia senderismo. Aunque al principio se sospechó de su exmarido con el que mantuvo una relación abusiva y del que había comentado con sus amigos que la había sometido a violencia física, al final se descubrió que había sido Juan José Moreno Montilla, un sujeto apodado ‘Dinamita Montilla’, un asesino en serie que conoció a Esther y estuvo meses haciendo vídeos en los que buscaba pistas sobre donde se encontraba su amiga. Un meticuloso documental que pone los pelos de punta al analizar la sangre fría de este individuo, el dolor de sus familiares y cómo tuvieron lugar los hechos.

Esta serie documental El asesino de TikTok solo tiene 2 episodios de los cuales el primero tiene una duración de 39 minutos de duración y el segundo de 52. Una ficción que ha sido dirigida por Héctor Muniente que sorprende desde el primer momento por los testimonios de la familia de Esther Estepa y cómo se va reconstruyendo el proceso de más de un año de duración entre la desaparición de esta mujer y la detención de Dinamita Montilla en el que el influencer iba subiendo videos para despistar a la policía y la familia. El asesino de TikTok es un buen documental para los que quieran conocer este caso de manipulación gracias a las redes sociales.

¿Qué ocurre en la serie documental El asesino de TikTok?

En agosto de 2023 desparece Esther Estepa, una mujer de 42 años, que estaba haciendo senderismo y había sido vista la última vez por la localidad valenciana de Gandía. En junio de 2024 aparece su cuerpo en un zona de cañar cercana a una carretera en Gandía. Durante casi un año la policía y sus familiares estuvieron buscando a Esther sin lograr ninguna pista de su paradero.

El principal sospechoso para la policía era la expareja de Esther, con la que mantuvo una relación abusiva y de la que comentó en varias ocasiones que sufría violencia física y que incluso la había encerrado en varias ocasiones en un cuarto bajo llave. Dos semanas después de su desaparición, el 8 de septiembre, Pepa, la madre de Esther recibió una videollamada de Dinamita Montilla, un hombre que aseguraba ser amigo de su hija y que quería ayudarla a encontrar a su hijo.

Curiosamente la policía no investigó en ese momento a este extraño individuo que se dedicaba a viajar por España y subía su día a día a través de su perfil de TikTok. En sus vídeos después de la desaparición de Esther se acordaba de ella e intentaba despistar a la policía y a los familiares explicando, por ejemplo, que había conocido a otra joven que creía haberse encontrado con ella en estos meses. La cuenta de Tik Tok de Dinamita Montilla contaba con casi 4.000 seguidores y había acumulado más de 1.600 likes.

¿Qué ocurrió con Dinamita Montilla, el presunto asesino?

Tiempo después se descubrió que en la década de los ochenta, Juan José Jurado Montilla había sido acusado del asesinato de cuatro hombres y condenado a más 120 años en prisión. ¿Por qué se encontraba en libertad en 2023? Tras la derogación de la Doctrina Parot, Dinamita Montilla fue liberado en 2013 tras cumplir solo 28 años de condena. Este hombre llevaba 10 años recorriendo toda España y haciendo vídeos por los lugares por los que iba pasando.

Además de estos asesinatos, Dinamita Montilla se sospechaba que era el responsable de la muerte de David, un joven de 21 años asesinado en 2022, el cual antes de fallecer envió un mensaje a sus padres les contó que se había encontrado con un hombre que encajaba con la descripción del asesino en serie.

Sus vídeos se convirtieron en su peor enemigo ya que facilitaron su localización por la policía. En mayo de 2024 Dinamita Montilla fue detenido en Badajoz como presunto autor del asesinato de David, un estudiante de 21 años en Málaga, al que le robó la mochila. En su teléfono móvil la policía encontró pistas para culparle de la posible violación y el asesinato de Esther Pareja. Este hombre había recorrido en sus viajes casi toda Andalucía, Murcia, Valencia, Vizcaya, Guipúzcoa, Madrid y Badajoz.

En la actualidad a sus 62 años se encuentra de nuevo en la cárcel por los asesinados de Esther y David y su cuenta de TikTok ha sido cerrada. El asesino de TikTok es una de esas series documentales que no se olvidan y en la que te das cuenta de los peligros de las redes sociales y de cómo no es todo oro lo que reluce.