Sandra Ferriz, ex de ‘La isla de las tentaciones’: «Desde que soy madre soy una persona mucho más feliz»

Sandra Ferriz se dio a conocer tras su paso por La isla de las tentaciones, pero años después su vida ha tomado un rumbo muy diferente. Influencer, empresaria, madre de dos hijos y alejada de los realities, la alicantina asegura que la experiencia televisiva marcó un antes y un después en su vida, aunque no precisamente por los motivos que muchos imaginan.

Lejos de quedarse con la fama o la repercusión mediática, Sandra destaca el crecimiento personal que obtuvo tras su paso por el programa. «Lo más inesperado que me llevé fue el aprendizaje. Nunca en mi vida pensé que iba a aprender tanto de una experiencia que para mí fue tan dura», confiesa.

La exconcursante recuerda que la exposición pública fue uno de los aspectos más complicados de gestionar. «De repente tú pasas a ser una persona normal y corriente, a que un día te levantas, sales a la calle y la gente te conoce. Yo eso al principio no lo llevé bien», explica. Además, reconoce que convertirse en un personaje público le resultó especialmente difícil por su carácter: «Soy una persona un poco más introvertida y me daba vergüenza».

Con el tiempo, la terapia y el trabajo personal le ayudaron a evolucionar. «Entré siendo una persona súper introvertida, súper tímida, súper vergonzosa, con miedo a dar mi opinión. Años más tarde, gracias a ir a terapia, pude conseguir ser otra persona mucho más extrovertida, más abierta y con menos miedo a cualquier cosa que me pasase en la vida».

No volvería a participar en un ‘reality’

Aunque la televisión le dio notoriedad, Sandra tiene claro que actualmente no repetiría la experiencia. «Hoy no me gustaría volver a entrar a un reality. Estoy en un momento de mi vida en el que tengo mucha paz y yo eso lo valoro por encima de todo», asegura.

La influencer explica que su prioridad ahora está centrada en su familia, sus redes sociales y sus proyectos empresariales. Además, admite que el impacto psicológico de aquella etapa fue importante: «No me gustó mi experiencia en la tele. Fue un shock a nivel psicológico bastante grande que yo sufrí y del que me quedé con muchos traumas».

Si pudiera hablar con aquella joven que entró en el programa, el consejo sería claro: «Le diría que no tuviese miedo, que fuese ella misma, porque siendo ella misma iba a ser la vida mucho mejor».

Una familia consolidada junto a Darío

Sandra participó en el programa junto a su pareja, Darío, con quien continúa formando una sólida familia. Juntos tienen dos hijos y aseguran atravesar una etapa muy feliz.

Para la creadora de contenido, la maternidad ha supuesto una auténtica revolución vital. «La maternidad me ha cambiado por completo. Me ha hecho valorar más las pequeñas cosas de la vida», afirma. También considera que la experiencia la ha convertido en una persona más madura y consciente del paso del tiempo: «Desde que soy madre soy una persona mucho más feliz y creo que me ha cambiado a mejor».

Respecto a ampliar la familia, por el momento descarta la idea. «Ahora mismo os digo que no, porque tener dos hijos es mucho trabajo», comenta entre risas, aunque deja una puerta abierta al futuro: «Nunca digas nunca».

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Empresaria de éxito

Además de su faceta como influencer, Sandra vive uno de sus momentos más ilusionantes a nivel profesional gracias a Mombú, el negocio que ha emprendido junto a Darío.

La idea surgió tras meses estudiando diferentes posibilidades. «Siempre hemos querido montarnos nuestra propia empresa. Estuvimos durante 2024 pensando cuál sería la mejor idea para crear un negocio juntos», explica.

Finalmente, apostaron por un concepto que mezcla brunch y hamburguesería, una propuesta poco habitual en la zona de Alicante. «Dijimos: ¿y si montamos lo mejor del brunch y lo mejor de las hamburguesas? Aquí no había nada así», recuerda.

El resultado está superando todas sus expectativas. «La verdad es que está siendo un éxito. Nos va súper bien y estoy muy contenta de lo que estamos logrando juntos», afirma orgullosa.

Mientras Sandra se ocupa de la gestión del negocio, proveedores y personal, Darío lidera la parte gastronómica y la creación de la carta. Una fórmula que, según cuenta, funciona a la perfección: «Somos una fusión ahí que hemos hecho los dos, un trabajo en equipo brutal y estoy muy orgullosa de cómo somos también como equipo». Entre los productos estrella del local destaca la hamburguesa Mombú, elaborada con salsa rosa casera, además de sus bowls de açai y las tostadas de pan de masa madre.

Con una familia consolidada, una comunidad fiel en redes sociales y un negocio en pleno crecimiento, Sandra Ferriz atraviesa una etapa muy distinta a la que vivió tras su paso por La isla de las tentaciones. Una vida marcada por la estabilidad, el aprendizaje y la tranquilidad que tanto buscaba.