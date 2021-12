En la última entrega de ‘La isla de las tentaciones’ emitida en Telecinco el miércoles 29 de diciembre se pudo ver el reencuentro entre una de las parejas que parecían más fuertes: Darío Sellés y Sandra Férriz. Este enfrentamiento fue pedido por él tras serle su novia infiel por segunda vez con el tentador Rubo.

Nada más verse ella rompió a llorar y se abrazaron, con lo que Darío tampoco pudo contenerse. Dieron paso a las imágenes mientras que se daban la mano y se decían el uno al otro lo que habían sufrido. Darío se muestra “descolocado” y lo reconoce, ya que se esperaba una actitud por parte de la que todavía es su pareja más arrogante. A pesar de lo emotivo que fue en el encuentro, no cambió lo que pensaba la joven y no se arrepentía de haber besado a Rubo. También confesó que creen que no están hecho el uno para el otro porque ya no eran felices juntos, lo fueron, pero ya no.

Sandra Férriz quiso darle las gracias a Sellés por revelar el secreto de la infidelidad cometida una semana antes de entrar al concurso por parte de ella. Con ello se sintió liberada y fue lo que hizo que se dejara llevar con el soltero, aunque todavía no habían llegado a intimar. El alicantino acudió a la hoguera con una foto del gato que tienen en común, Ludito, y no daba crédito a que no se arrepintiese ni lo más mínimo de lo ocurrido.

La pareja se supo comportar y no montaron trifulca, algo que Darío ya le dejó claro nada más entrar, puesto que le dijo que no quería discutir con ella. Aun así, pudimos ver todos como la pareja que situaban la única en salir junta de ‘La isla de las tentaciones’ se desmoronaba. La decisión final de la hoguera se verá el próximo lunes en ‘El debate de las tentaciones’ a cargo de Sandra Barneda. ¿Cambiarán de opinión y saldrán juntos de la isla, se irán solos o con un nuevo amor?