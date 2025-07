Sorpresa entre los expertos por la serpiente de 38 millones de años que acaba de aparecer

Los expertos están en shock al descubrir una serpiente de 38 millones de años que acaba de aparecer por sorpresa. Algo que quizás nadie esperaría y se ha convertido en una realidad en estos días que tenemos por delante. Sin duda alaguna, el pasado puede ser más sorprendente de lo que nos imaginaríamos, estamos encontrando restos de una naturaleza que puede ponernos los pelos de punta, empezando por unas criaturas que hoy en día causan estragos, las serpientes.

Un animal que puede acabar siendo motivo de estudio si tenemos en cuenta el tiempo que lleva sobre la faz de la Tierra. Si ya sabíamos que estábamos ante uno de los primeros animales que habitaron este planeta, sobre todo, teniendo en cuenta que antes del ser humano, los dinosaurios fueron los encargados de poblar un planeta que dio paso a otros tipos de reptiles antes de la llegada de los mamíferos. Una evolución que pone a estos animales reptantes en un escalón más alto después de este descubrimiento de hace millones de años que acaba de aparecer casi por sorpresa y con unas características que sorprenden a más de uno.

Los expertos muestran su sorpresa ante este descubrimiento

Nadie podría esperar que apareciera un animal que realmente puede dejarnos en shock. El estudio del pasado acaba siendo la forma de entender nuestro presente de una forma que quizás nadie hubiera tenido en consideración hasta estos días que tenemos por delante.

Habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de elementos que serán los que nos acompañarán en estos días. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañe en unas jornadas en las que todo puede suponer un detalle del todo inesperado.

Estaremos pendientes de un descubrimiento que puede cambiarlo todo y que sin duda alguna, acabará siendo lo que nos acompañe en estas jornadas de conocer un poco más nuestro planeta. Empezando por las especies que lo habitan o lo han habitado en algún momento.

Son días de saber qué historia nos puede explicar un animal que lleva en este planeta millones de años. Sabíamos que las serpientes pueden ser animales que sumen años, en este caso millones de años a su evolución, pero este descubrimiento puede cambiarlo todo y no sólo su propia historia, sino también la del resto de los seres humanos.

La serpiente de 38 millones de años que ha aparecido en este lugar

Una nueva especie de serpiente con una datación de 38 millones de años ha aparecido en un lugar en el que los científicos se han quedado en shock. Intentando poner nombre y características a un animal que realmente puede acabar siendo muy diferente de cómo nos lo imaginaríamos.

La revista especializada Zoological Journal of the Linnean Society, nos explica que: «Los taxones de serpientes extintos se reconocen principalmente de vértebras aisladas. Un nuevo espécimen del Oligoceno temprano de Wyoming proporciona una rara oportunidad para examinar cuatro serpientes fósiles casi completas y articuladas. Asignado previamente de forma vertebral «ericina» los taxones Ogmophis y Calamagras, una comparación detallada revela que esta serpiente fósil exhibe diferencias vertebrales de ambos taxones y es, además, un nuevo taxón, Hibernophis breithaupti gen. et sp. nov., basado en una combinación de apomorfias como la ausencia de tubérculos basal, proóticos subrectangulares bajos, alas paraesfenoides bajas que oscurecen la abertura anterior del canal vidiano, y foramenos para la rama mandibular del nervio trigémico posteriormente desplazado dentro de la fosa aductora del compuesto. La parsimonía y el análisis filogenético bayesiano de datos morfológicos y moleculares combinados de una amplia selección de serpientes coloca a Hibernophis breithaupti como taxón hermano de todos los demás booides, distantes tanto de las «ericinas» del Viejo como del Nuevo Mundo. Sin embargo, no se puede rechazar una posición alternativa cercana a los «erycines» y los ungaliophiines del Nuevo Mundo».

Siguiendo con la misma explicación: «Las rocas de la edad del Cenozoico en América del Norte han producido una abundante fauna de serpientes fósiles que se conocen de miles de vértebras aisladas y asociadas a articuladas, con solo unos pocos taxones conocidos de especímenes más completos (Rage 1984, Holman 2000, Smith y Georgalis 2022). Una variedad de serpientes amerófidas/constrictores dominan en los ensamblajes de América del Norte antes de la expansión del columbroide del Mioceno Medio (Savitzky 1980, Holman 2000, Smith y Georgalis 2022), y la mayor parte de esa diversidad se reconoce dentro de las llamadas «boas ericinas». La composición taxonómica de la familia Erycidae, o subfamilia Erycinae, es históricamente compleja (ver más abajo). En aras de la claridad, en lo sucesivo, usamos Erycidae (s.s., y la versión vernácula, erycids) para significar los taxones colocados en la familia Erycidae por Pyron et al. (2014), es decir, las especies dentro del género Eryx Daudin, 1803. Usamos el término «Erycidae/Erycinae histórico», o simplemente «erycines» (entre comillas) para referirnos a los géneros vivos Eryx, Charina Gray 1849 y Lichanura Cope, 1861, además de varios géneros extintos que se han atribuido tentativamente a la subfamilia Erycinae. Por ejemplo, los géneros Ogmophis Cope, 1884, Calamagras Cope, 1873, Tregophis Holman, 1975, Helagras Cope, 1983, Huberophis Holman, 1977 y Geringophis Holman, 1976, y, más recientemente, Rageryx Smith & Scanferla, 2021 (para una lista completa, ver Smith y Georgalis 2022). Aunque nos referiremos a estos taxones fósiles de manera informal como «ericinas históricas», esta colocación sistemática de algunos de estos ha sido cuestionada (por ejemplo, Szyndlar y Rage 2003, Smith y Georgalis 2022)».