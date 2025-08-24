Si siempre colocas el carro del supermercado en su sitio, esto es lo que la psicología revela de tu personalidad

Esto es lo que revela de tu personalidad el hecho de colocar el carro del supermercado en su sitio. Por lo que, quizás necesitamos empezar a conocernos un poco más con esta serie de detalles que acabarán marcando un antes y un después en este tipo de tarea cotidianas. Ir al supermercado es algo que hacemos casi todas las semanas, en busca de los alimentos y elementos que nos faltan en casa. En un supermercado cada vez más descubrimos lo mejor que podemos empezar a tener en cuenta.

Es importante poder empezar a crear algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con ciertos detalles que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener. Estaremos muy pendientes de una serie de gestos que pueden acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que hasta la fecha no nos hubiéremos tenido en consideración. Es hora de empezar a pensar en este tipo de detalles que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Con más de una sorpresa inesperada que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días.

Esto es lo que revela sobre tu personalidad

Uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos es a esa forma para poder conocernos de la mejor forma posible. Con algunas novedades que pueden acabar siendo los que marcarán estas jornadas que hasta la fecha quizás no hubiéremos tenido en consideración.

Este tipo de elementos acabarán marcando una diferencia importante en muchos sentidos. Con la mirada puesta a nuestro interior, la psicología es la ciencia que puede darnos más de una sorpresa. Hay elementos que pueden darnos más de un extra de buenas sensaciones.

Esta manera de hacer la compra puede alejarnos de lo que sería habitual en estos días, un gesto habitual que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos momentos en los que todo puede ser posible. Una forma de conseguir estos cambios acabará marcando una diferencia significativa.

Es hora de apostar claramente por una noticia que pone los pelos de punta, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que realmente nos acompañe en estos días. Con lo cual, deberemos empezar a prepararnos para dar un cambio importante en estas jornadas. Colocar el carro del supermercado en su sitio revela mucho de ti mismo.

Colocas siempre el carro del supermercado en tu sitio

Hay personas que van a hacer la compra y hacerlo de una manera muy importante en todos los sentidos. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un extra de buenas sensaciones que hasta la fecha no hubiéremos ni imaginado.

Tal y como explican los expertos de Psicoactiva: «Un estudio publicado en la revista Journal of Marketing bajo el nombre de Getting a Handle on Sales: Shopping Carts Affect Purchasing by Activating Arm Muscles (2021) llevado a cabo por el equipo de la Escuela de Negocios Bayes de la City University of London, ha descubierto cómo puede influir el diseño del carrito de la compra en aumentar las ventas. El equipo de investigación liderado por Zachary Estes y Mathias Streicher, investigó sobre la influencia del tipo de agarradera del carrito de la compra. Todos tenemos en mente como son estos carritos, o mejor dicho, todos sabemos como lo agarramos: a través de la barra longitudinal que va de un lado a otro. Ahora bien, este equipo ha descubierto que si en lugar de esta barra se colocan dos agarraderas a cada lado del carrito, el consumidor gastará más dinero en sus compras. Sorprendente, ¿verdad? Veamos la explicación que dan estos investigadores».

Siguiendo con la misma explicación. «Al parecer, cuando empujamos el carrito con la barra, los músculos que usamos para ello son los tríceps, músculos encargados de empujar. Sin embargo, con el simple hecho de agarrar el carrito desde los lados, los músculos implicados son los bíceps. ¿Y qué ocurre con estos músculos? Según dicen los investigadores, son los encargados de agarrar algo y traerlo hacia nosotros. Esto es, el utilizar los músculos del agarre nos predispone a traer hacia nosotros más productos, es decir, a consumir más. De hecho, han calculado que se gasta hasta un 25% más. Existen algunos consejos que harán que evitemos consumir más de lo que teníamos previsto. En primer lugar, un consejo sabido por muchos es comprar cuando no tengamos hambre. Acudir al supermercado con el estómago vacío puede hacer que consumamos más productos de alimentación de los que previamente queríamos. Por esto, si tenemos hambre cuando vamos a comprar, mejor será comer antes de salir de casa si no queremos ver el carro lleno productos que no teníamos previstos. Sin embargo, el truco – y no truco – más evidente, es tener una lista de la compra y ceñirnos a ella. Es cierto que es difícil, porque los productos en los supermercados están expuestos de tal forma que nos seducen enormemente. Además, no solo eso, sino la gran cantidad de ofertas a la que accedemos. Nos rodean elementos que quizá podamos necesitar más adelante o que simplemente nos seduzca en ese momento. Imaginemos por un momento que los supermercados fueran como las taquillas del cine. Llegamos al lugar y pedimos: «póngame un kilo de manzanas, seis litros de leche, una barra de pan, 200 gramos de queso, etc». En ese caso, al carecer de estímulos externos sería mucho más fácil ceñirnos a la lista de la compra. Pero al estar rodeado de «tentaciones», caemos más fácilmente en el consumismo. Por eso, ceñirnos a la lista de la compra nos ayudará a no gastar más de la cuenta».