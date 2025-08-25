Evacuadas 716 personas de 12 localidades en León por los incendios en Molinaseca, Garaño y Fasgar

Evacuadas 716 personas de 12 localidades tras dos nuevos incendios en León en Garaño y Molinaseca y la reactivación del fuego de Fasgar. Los dos nuevos incendios, cuyas causas probables están bajo investigación y se sospecha que podrían haber sido intencionados, fueron controlados rápidamente por los medios de extinción, según explicó el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi).

Niveles de peligrosidad y control parcial

Los incendios activaron el nivel de peligrosidad 2 por amenazar poblaciones. No obstante, durante la jornada se logró rebajar a nivel 1 los incendios de Llamas de la Cabrera, Gestoso, Barniedo de la Reina y Anllares del Sil. Asimismo, el incendio de Canalejas descendió a nivel 0, permitiendo a los vecinos de Argallo del Sil y Anllarinos del Sil regresar a sus viviendas bajo confinamiento urbano.

Redistribución de medios de extinción

La aparición de nuevos incendios obligó a redistribuir los medios de extinción, a los que Diego agradeció su labor en una jornada complicada. A pesar de estas dificultades, el balance de la jornada fue considerado favorable.

Incendios activos por nivel de gravedad

Actualmente, León mantiene cuatro incendios de nivel 2 (Fasgar, Igüeña-Colinas, Garaño y Molinaseca), cuatro de nivel 1 y dos de nivel 0, mientras que otros seis se consideran ya controlados, según el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal).

Condiciones meteorológicas y riesgos

Las rachas de viento cambiantes, el aumento de temperaturas y la escasa humedad han favorecido la reactivación de frentes de incendios previamente estabilizados, que han sido controlados gracias a la intervención de numerosos medios de extinción desplegados en la provincia.

Cortes de carreteras

Debido a la baja visibilidad provocada por el humo y las cenizas, y la cercanía de las llamas, la Guardia Civil ha cortado las carreteras LE-4523 (Carrocera), LE-4503 (Portilla de Luna) y LE-4503 (Sagüera de Luna), según informó la Subdelegación del Gobierno.

Previsión de lluvias

Se espera que, con el cambio de meteorología y la previsión de lluvias a partir del martes y miércoles, los responsables del operativo puedan iniciar la liquidación y extinción definitiva de los numerosos incendios que afectan a la provincia leonesa desde el pasado 8 de agosto.