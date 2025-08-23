Afectados por los incendios: «Los militares nos decían que no les dejaban venir a apagar el fuego»

Los vecinos de Boca de Huérgano (León) no ocultan su indignación ante la gestión de los recientes incendios forestales que han asolado la zona limítrofe entre León y Zamora. En declaraciones recogidas por OKDIARIO, los afectados denuncian la tardía llegada de ayuda institucional y relatan pérdidas devastadoras tanto materiales como sentimentales.

La indignación popular se centra especialmente en la tardía respuesta de las instituciones. «Estaba la gente muy dolida porque ha tardado mucho la ayuda en venir aquí. Los helicópteros han venido en cuentagotas», explica un vecino, que resume el sentir generalizado de abandono ante los incendios.

Especialmente dura ha sido la crítica hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Yo no quiero verle. Es que prefiero no verle», declara un vecino visiblemente indignado, que añade: «Yo me lo traía aquí de paseíllo. Le subo al monte y que se las arregle».

Ante la ausencia de una respuesta institucional eficaz, han sido los propios vecinos quienes han asumido las labores de socorro y extinción de incendios. «En muchos pueblos ha sido la gente del pueblo el que les ha dado de comer», relatan los afectados, describiendo cómo han tenido que alimentar a los equipos de bomberos desplazados a la zona.

Los vecinos también cuestionan la gestión de los recursos militares disponibles. «El Ejército tiene cocinas. Se les están caducando los yogures en las cocinas, en las neveras», denuncia un vecino, quien critica la falta de coordinación que mantiene a los efectivos militares sin poder actuar mientras la emergencia se desarrolla.

«Hay una responsabilidad para que el Ejército intervenga, pues el gobierno es el que controla el Ejército y la UME», explican los afectados, señalando las trabas burocráticas que impidieron una respuesta eficaz al peor incendio en décadas en España.