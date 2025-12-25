Un alcalde separatista de Mallorca: «Fachas muertos y puta España de mierda» ha manifestado en redes sociales el primer edil de Més Esquerra de la localidad de Manacor, Miquel Oliver, protagonista de numerosos mensajes de odio contra España.

De hecho este último episodio publicitado en la red social Facebook, es de idénticas connotaciones que su mensaje navideño de 2022 siendo también alcalde de la capital de la comarca de Llevant en Mallorca, cuando felicitó las entrañables fiestas de Navidad con un «Bon Nadal y puta España».

Tres años después, Oliver vuelve a reincidir en sus insultos contra España con la particularidad añadida de que esta ocasión lo hace como colofón a una carta de despedida de un amigo recientemente fallecido. En concreto, Christian Völker Llull (Manacor, 1962), piloto de aviones, músico de la primera ola del punk en Mallorca, y al parecer, amigo de este alcalde separatista que lleva una década al frente de la alcaldía de Manacor, gobernando ahora en coalición con los socialistas.

En su carta de despedida de Völker, Oliver expresa su apego al músico del que dice que era «un punk manacorí como toca. Sin postureo. Con criterio propio. De los que no gritan demasiado pero cuando hablan dejan marca. Manacorí de pro, de raíz y de convicción, sin tener que demostrarlo a nadie. Sin tener que quitarte las gafas de sol»

Tras manifestar la rabia que le da «pensar en todo lo que queda a medias» y no esconder que el fallecimiento de Völker » duele», Oliver afirma que «también sé que la amistad que teníamos no se va contigo. Queda en las conversaciones, en los recuerdos, en la forma en que te recordaremos hablando de cualquier cosa. Gracias por haber sido amigo. Buen vuelo, Christian Llull».

Y corona el mensaje navideño de despedida con un mensaje de rencor y abominación contra «los fachas» y la nación que le paga el sueldo: «Puta España de mierda».

La contestación a este abominable mensaje del alcalde separatista de Manacor no se hizo esperar y así se lo hizo saber una ciudadana:

«Me entristece profundamente leer tus palabras, tan alejadas de lo que se espera de un representante público. Desear la muerte a quien piensa diferente y despreciar al país que te ha elegido no son formas propias de un cargo institucional. Tendría que darte vergüenza. Si España te estorba, quizás no importa que sigas formando parte de su sistema. Y si decides quedarte, esperamos que sea por construir, no por dividir».

«Es curioso que una persona que vive de las instituciones españolas, que cobra de ellas y que gobierna gracias al sistema democrático de este país de mierda, tenga tan poca estima por el lugar en el que vive».

Dentro del equipo de gobierno de Oliver no son pocos los ediles cortados con el mismo patrón separatista, como es el caso del delegado de la Policía Local de este municipio de 50.000 habitantes, Sebastià Llodrà. Hace escasas fechas, en concreto, el pasado mes de septiembre, este concejal calificó de «terrorista» la bandera de España en redes sociales.