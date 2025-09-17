El edil separatista de Mallorca que tachó de «terrorista» la bandera de España tiene fotos con la estelada

El concejal separatista del Ayuntamiento de Manacor (Mallorca) que calificó de «terrorista» la bandera de España, Sebastià Llodrà, tiene fotos posando alegremente con la bandera independentista de Cataluña, conocida popularmente como estelada.

Este edil independentista y también responsable del área de Interior y delegado de la Policía Local de este municipio de 50.000 habitantes, tiene fotografías sujetando la bandera independentista catalana con otros compañeros de partido (Més per Mallorca), como Miquel Oliver, actual alcalde de Manacor.

Sin embargo, no sorprende el amor que profesa esta formación mallorquina a la estelada. Este pasado 11 de septiembre, varios dirigentes de Més participaron en Barcelona en la ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova, acto que marca el inicio de la Diada de Cataluña, a la vez que reniegan de la Diada de Mallorca del 12 de septiembre.

El concejal Sebastià Llodrà tiene otros comentarios fuera de lugar en sus redes sociales. El pasado 6 de diciembre, Día de la Constitución, el edil en el Ayuntamiento de Manacor aseguró que la Constitución Española se impuso «con los cetmes del ejército español y las pistolas de la Guardia Civil».

👋 Feliz Consti, grupo. Soy el tío Paco! 📘La Constitució és aquella norma “que nos hemos dado entre todos”, que diuen alguns. Amb els cetmes de l’Exercit espanyol i les pistoles de la Guàrdia Civil a l’habitació del costat, s’hauria d’afegir. pic.twitter.com/hyzysa8hcL — Sebastià Llodrà Oliver (@sebastiallodra) December 6, 2024

La polémica con este concejal de Manacor se desató tras publicar OKBALEARES que Sebastià Llodrà calificó de «terrorista» la bandera de España en un grupo de la red social Facebook. Unas manifestaciones que se produjeron tras colocar el gobierno municipal de coalición de Més-Esquerra y PSOE la bandera de Palestina en el balcón del Consistorio.

Se trata de una decisión que ha sido muy criticada por alguno de los usuarios y participantes del foro del grupo de Facebook Manacor Opina, uno de los cuales tildó de vergonzosa esta actuación: «Es una vergüenza tener la bandera terrorista -en alusión a la bandera de Palestina- en las instituciones públicas, seguid así que os va a votar el tato», escribió uno de los participantes anónimos de este foro.

La respuesta del concejal separatista Sebastià Llodrà, responsable del área de Interior y delegado de la Policía Local de este municipio de 50.000 habitantes y que concentra a unos 5.000 habitantes de origen musulmán, a este comentario no se hizo esperar:

«Ostias no lo sé, pero diría que es un poco atrevido hablar así de la bandera de España con la que te puede caer», afirmó el concejal, en un evidente mensaje provocador e insultante al ciudadano que reprochaba al gobierno municipal que haya colocado junto a la de España y el resto de banderas oficiales, la de Palestina.

La presencia de la bandera de Palestina en el balcón del Consistorio de la capital del Llevant mallorquín es una decisión de una corporación municipal que ha evidenciado un apoyo masivo a la denominada causa Palestina.