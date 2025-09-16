Un edil separatista de Manacor tilda de «terrorista» la bandera de España y defiende la de Palestina

El concejal independentista del Ayuntamiento de Manacor, Sebastià Llodrà, ha calificado de «terrorista» la bandera de España en un grupo de la red social Facebook. Unas manifestaciones que se produjeron tras colocar el gobierno municipal de coalición de Més-Esquerra y PSOE la bandera de Palestina en el balcón del Consistorio.

Se trata de una decisión que ha sido muy criticada por alguno de los usuarios y participantes del foro del grupo de Facebook Manacor Opina, uno de los cuales tildó de vergonzosa esta actuación: «Es una vergüenza tener la bandera terrorista -en alusión a la bandera de Palestina- en las instituciones públicas, seguid así que os va a votar el tato», escribió uno de los participantes anónimos de este foro.

La respuesta del concejal separatista Sebastià Llodrà, responsable del área de Interior y delegado de la Policía Local de este municipio de 50.000 habitantes y que concentra a unos 5.000 habitantes de origen musulmán, a este comentario no se hizo esperar:

«Ostias no lo sé, pero diría que es un poco atrevido hablar así de la bandera de España con la que te puede caer», afirmó el concejal, en un evidente mensaje provocador e insultante al ciudadano que reprochaba al gobierno municipal que haya colocado junto a la de España y el resto de banderas oficiales, la de Palestina.

La presencia de la bandera de Palestina en el balcón del Consistorio de la capital del Llevant mallorquín es una decisión de una corporación municipal que ha evidenciado un apoyo masivo a la denominada causa Palestina.

Así, el pasado mes de agosto fueron varios los concejales que participaron en una de las marchas convocadas en el marco de este conflicto por la izquierda y entidades independentistas mallorquinas, entre ellos, el alcalde Miquel Oliver, o los concejales Joana Maria Llull, Maria Antònia Truyols, Mateu Marcé, Paula Asegurado o Llorenç Mesquida.

Una manifestación que reunió a no más de 50 personas y que concluyó con un manifiesto en el que se denunciaba «la complicidad descarada de la Unión Europea en este genocidio llevado a cabo contra el pueblo palestino y el ensañamiento contra la población de la franja de Gaza» y exigía «el fin inmediato de esta agresión inhumana y la persecución judicial de todas y todos los responsables de los crímenes de guerra y del genocidio ante el Tribunal Penal Internacional».