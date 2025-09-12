Vandalizan con pintura con los colores de la bandera de Palestina la valla de Vox en Menorca

Ni un día ha durado intacta la valla publicitaria de Vox instalada este pasado jueves en Maó (Menorca) en la que se critica la islamización de la mujer bajo el eslogan ¿Qué España quieres? Nosotros lo tenemos claro, acompañado de una mujer tapada por completo con un burka junto a una mujer occidental libre de prendas de vestir islámicas.

La valla colocada en la Avenida Menorca de la capital menorquina ha sido vandalizada con pintura con los colores de la bandera palestina, con la que los vándalos han borrado la cara de las dos mujeres, la palabra España y el logo de Vox. También han escrito con espray negro en alusión a la pregunta del eslogan: «Una sin racismo».

Vox Baleares ha denunciado hoy a través de su cuenta de X este acto vandálico contra su campaña. «Parece que algunos quieren una España como Palestina: un país gobernado por un grupo terrorista, bajo el islam y sin libertades. Nos tendrán enfrente», ha publicado el partido de Santiago Abascal en las Islas.

‼️ Vandalizan la valla de VOX “¿qué España quieres?” en Menorca. Parece que algunos quieren una España como Palestina: un país gobernado por un grupo terrorista, bajo el islam y sin libertades. Nos tendrán enfrente. pic.twitter.com/IfBkwfuda7 — VOX Baleares (@voxbaleares) September 12, 2025

El partido Ara Maó se ha mostrado muy crítico con esta campaña y ha condenado «el racismo y la xenofobia de Vox, que con ese cartel busca el enfrentamiento de la sociedad menorquina que, históricamente, ha sido ejemplo de respeto y tolerancia. Instamos a las instituciones a actuar de forma contundente y retirar esta valla de la vergüenza».

Ara Maó condemna el racisme i la xenofòbia de Vox, que amb aquest cartell cerca l’enfrontament de la societat menorquina que, històricament, ha estat exemple de respecte i tolerància. Instam a les institucions a actuar de manera contundent i retirar aquesta tanca de la vergonya. pic.twitter.com/Dy7GasYUb9 — Ara Maó (@agrupacioaramao) September 11, 2025

Hay que recordar que los carteles de Vox aparecieron este jueves en la calle Manacor de Palma, en la localidad del Coll d’en Rabassa, en el municipio de Inca, y en las islas de Ibiza y Menorca, donde las vallas de publicidad amanecieron con carteles gigantescos en los que aparece una mujer con un burka y a su lado una mujer occidental libre de prendas de vestir islámicas.

La portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas, ha manifestado a raíz de esta campaña: «En nuestras calles, algo ha cambiado, y no para bien. Sustitución cultura, inseguridad, violencia… Queremos seguir viviendo en paz, con seguridad y en libertad. En Vox, tenemos claro la España que queremos, ¿y tú?».

Por su parte, la Delegación del Gobierno en Baleares ha puesto en conocimiento de la Fiscalía estas vallas publicitarias de Vox, para que valore la posibilidad de investigar si constituyen un delito de odio o cualquier otra infracción penal.

Además, se ha remitido un oficio a los ayuntamientos de las islas, en el que se les recomienda que verifiquen si la exhibición de estos anuncios se ajusta a la normativa municipal vigente en cada caso, que debe estar adaptada, entre otras, a la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y el derecho de no discriminación consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española.

El objetivo, explican desde la Delegación del Gobierno, es «garantizar el respeto de los derechos fundamentales y las libertades públicas de todos los ciudadanos».