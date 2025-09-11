La izquierda rabia con la última campaña de Vox Baleares contra la islamización de las mujeres

Vox Baleares ha lanzado este jueves una campaña en Palma contra la islamización de las mujeres. Con el lema ¿Qué España quieres? Nosotros lo tenemos claro, los de Santiago Abascal han llenado las vallas publicitarias de la capital balear para denunciar el proceso de islamización que sufre Europa, y en concreto las mujeres.

Los carteles han aparecido en la calle Manacor de Palma, en la localidad del Coll d’en Rabassa, en el municipio de Inca, y en las islas de Ibiza y Menorca, donde las vallas de publicidad han amanecido con carteles gigantescos en los que aparece una mujer tapada por completo con un burka, y a su lado una mujer occidental libre de prendas de vestir islámicas.

La portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas, ha manifestado: «En nuestras calles, algo ha cambiado, y no para bien. Sustitución cultura, inseguridad, violencia… Queremos seguir viviendo en paz, con seguridad y en libertad. En Vox, tenemos claro la España que queremos, ¿y tú?».

La campaña ha levantado ampollas en la izquierda, que siempre percibe estos actos como una conducta racista y xenófoba. Sin embargo, la campaña hace referencia al papel que tiene la mujer en el islam, sobre todo con cuestiones como la obligación de portar el velo islámico, un tema que lleva desde hace años generando polémica en Europa al considerarse que esas imposiciones religiosas chocan con los valores occidentales.

Vox siempre ha defendido que estas cuestiones son contrarias a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Gracias a las campañas de este estilo de los de Abascal y de otros partidos europeos, el debate se ha vuelto a intensificar.

De hecho, en el pasado mes de junio, los de Abascal registraron una iniciativa parlamentaria para reclamar la prohibición del uso del velo islámico y de cualquier otro atuendo o vestimenta islámica, en todos los edificios e instalaciones de titularidad pública de Baleares.

En una Proposición No de Ley (PNL), Vox pidió que esta prohibición se haga extensiva a centros educativos, universidades, centros sanitarios, instalaciones deportivas, dependencias administrativas y demás espacios públicos, tanto abiertos como cerrados, «por ser contrarios a los derechos fundamentales de las mujeres e incompatibles con nuestra identidad, cultura, usos, modos y costumbres».

Otras campañas de Vox contra el Islam

No es la primera vez que Vox empapela una ciudad para denunciar la masiva inmigración musulmana que sufre España. El año pasado, la formación conservadora desplegó carteles por toda Gerona, escritos en español y en árabe, que indicaban: «Estás en España, aquí hombres y mujeres tienen los mismos derechos».

La acción en la ciudad catalana tenía como objetivo señalar la «islamización» creciente de la provincia. Para ello, se mostraban dos figuras de un hombre y una mujer sobre ese texto escrito en árabe y español, «estás en España, aquí hombres y mujeres tienen los mismos derechos», acompañado del lema de campaña «En defensa propia» y del logo del partido.

Cabe mencionar que Gerona tiene una de las mayores comunidades musulmanas de España, con más de 100.000 fieles.