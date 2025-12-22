Hoy, 22 de diciembre, Andalucía (así como el resto del país) se despierta con la emoción de saber, que este es un lunes especial ya que se celebra el sorteo de la Lotería de Navidad. En muchos hogares desde primera hora de la mañana querremos saber cómo está el ambiente del Teatro Real esperando a los Niños de San Ildefonso. De este modo, y si no te quieres perder nada toma nota, porque te explicamos a continuación, Cómo ver en directo, el sorteo de Lotería de Navidad 2025 en Andalucía, con toda la programación que ha preparado Canal Sur.

Canal Sur cuenta con un dispositivo especial para el día de hoy, para que cualquiera pueda seguir el sorteo sin complicaciones, esté donde esté. La cadena combina conexiones desde el Teatro Real, seguimiento en las ocho provincias y una programación pensada para contar lo que pasa delante de las cámaras y también lo que ocurre lejos del escenario, en bares, administraciones y casas donde la suerte se espera con ganas. La cobertura podrá seguirse hoy a través de Canal Sur Televisión, Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información y CanalSur Más, con emisión continua y actualizaciones al minuto. La idea es que el espectador no tenga que buscar nada: si cae un premio en Andalucía, si aparece una de esas historias inesperadas o si el ambiente del Teatro Real se vuelve especialmente llamativo, la señal lo recoge en directo. Va a ser una mañana larga, pero la cadena habitualmente logra transmitir todo el Sorteo con mucha ilusión y sin dejar escapar la emoción cada vez que se canta un número ganador.

Cómo ver en directo, el sorteo de Lotería de Navidad 2025 en Andalucía: la programación de Canal Sur

En televisión, el protagonismo lo asume hoy el programa Andalucía Directo, que ofrece un especial centrado en el Sorteo de la Lotería de Navidad desde el Teatro Real de Madrid. El espacio comenzará a las 08:30 horas y estará conducido por Modesto Barragán, con edición de Paz Santana y Plácido Quesada.

Desde el escenario del sorteo, Canal Sur mostrará el ambiente que cada año rodea a esta cita, con público llegado de todos los rincones de España, muchos de ellos vestidos con disfraces ya convertidos en tradición. El sonido de las bolas girando en los bombos y las voces de los niños de San Ildefonso volverán a colarse hoy en los hogares andaluces, llenando la mañana de nervios, ilusión y esperanza.

Como en ediciones anteriores, Alfonso Miranda será el encargado de cantar la suerte desde el Teatro Real, mientras que Sergio Morante se ocupa de recoger las historias, testimonios y anécdotas de los asistentes que viven el sorteo en directo desde el patio de butacas.

A esta cobertura se suma un amplio despliegue territorial de Andalucía Directo, con diez reporteros repartidos por las ocho provincias andaluzas. El objetivo es seguir minuto a minuto la llegada de los premios, mostrar la reacción de los agraciados y contar cómo se reparte la suerte en una de las grandes maratones televisivas del año para Canal Sur.

Así se vivirá el sorteo en Canal Sur Radio

La radio pública andaluza también acompañará hoy a los oyentes en una de las mañanas más especiales del calendario. Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información retransmitirán en directo el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad desde primera hora, integrándolo en la programación habitual de la mañana.

El programa La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra al frente, ofrecerá hoy una edición especial dedicada al sorteo, con la participación de algunos de los rostros y voces más conocidas de la emisora. Entre ellos, Yuyu, Comandante Lara, la popular tertulia de los guiris y la música de Los Alpresa, que aportarán el tono cercano y festivo que caracteriza a esta jornada.

La retransmisión radiofónica permitirá seguir el sorteo número a número, compartir la expectación de los premios importantes y acompañar a quienes viven esta mañana desde el trabajo, el coche o casa. Una emisión que refuerza ese ritual colectivo que se repite cada 22 de diciembre y que une tradición, cercanía e ilusión en toda Andalucía.

CanalSur Más y emisión digital

Además de la televisión y la radio, el Sorteo de la Lotería de Navidad podrá seguirse hoy en directo a través de CanalSur Más, la plataforma digital de la radiotelevisión pública andaluza. Una opción pensada para quienes prefieren ver el sorteo desde el móvil, la tablet o el ordenador, sin perder detalle de lo que ocurre tanto en el Teatro Real como en las conexiones con los distintos puntos de Andalucía.

Con esta programación especial, Canal Sur vuelve a situarse en el centro de una jornada que forma parte del calendario emocional de los andaluces, acompañando desde primera hora una mañana cargada de nervios, supersticiones y esperanza marcando además el inicio oficial de nuestra Navidad.