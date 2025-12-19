Ni castañuelas ni palmas: el instrumento tradicional que marca la Navidad en Jerez y Andalucía es este

La zambomba es el instrumento que de nuevo, está siendo la gran protagonista de la Navidad andaluza. Más allá de las palmas o las castañuelas, este instrumento tradicional se ha consolidado como el eje central de decenas de actuaciones que han llenado plazas y espacios públicos durante el mes de diciembre. La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha impulsado un programa especial con 24 actuaciones con zambombas repartidas por las ocho provincias.

Unas actuaciones que además, se han producido en el marco del 15º aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y el 10º aniversario del reconocimiento de las zambombas de Jerez y Arcos de la Frontera como Bien de Interés Cultural (BIC). Las actividades, organizadas por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, se han celebrado en colaboración con los ayuntamientos locales. En total, han participado 13 agrupaciones flamencas en un calendario que ha buscado acercar esta manifestación popular al público general, manteniendo el carácter tradicional de los villancicos y los cantes navideños interpretados con zambombas, panderetas y guitarras.

El instrumento tradicional que marca la Navidad en Jerez y Andalucía

Este año se ha cumplido el décimo aniversario de la declaración como Bien de Interés Cultural de las zambombas de Jerez y Arcos de la Frontera, una tradición que sigue muy viva en ambas localidades. En Jerez, la celebración tuvo lugar el pasado 13 de diciembre en la Plaza de la Asunción, con una jornada continua de actuaciones desde mediodía hasta la noche. Participaron formaciones locales como El habla de Jerez, Jerez suena en Navidad, Jerez por Navidad y Aromas de Navidad con Macarena de Jerez. Sobre el escenario se reunieron nombres conocidos del flamenco jerezano como José Méndez, Macarena de Jerez, Álvaro Valle o Curro Montoya, entre otros, dejando claro que esta cita sigue siendo uno de los referentes culturales de la Navidad en Andalucía.

Por su parte, Arcos de la Frontera celebró tres actuaciones destacadas: el 5, 8 y 12 de diciembre. Las citas contaron con la presencia de coros locales y hermandades que, además de interpretar villancicos tradicionales, repartieron las letras entre el público para fomentar la participación vecinal.

Zambombas en todas las provincias

El programa ha llegado también a municipios de las ocho provincias andaluzas, con propuestas adaptadas a cada localidad. En Cádiz, además de las actuaciones de Arcos y Jerez, Paterna de Rivera acogió la zambomba Puro Cádiz el 7 de diciembre con Anabel Rivera como artista principal.

En Córdoba, el grupo Andalucía canta a la Navidad actuó el 8 en Lucena y el 14 en Palma del Río. En ambas citas se ofreció un repertorio de villancicos flamencos interpretados por artistas como Keko, Ana Jiménez o Rafael Cervantes.

Granada celebró su zambomba el 13 de diciembre en Ogíjares, con la actuación del grupo Anda Jaleo, mientras que en Huelva se desarrollaron cuatro actuaciones entre el 7 y el 14 de diciembre en Encinasola, Cortegana, Alosno y Villarrasa. En ellas participaron grupos como «El Pecas», «Sones de Navidad» o «Aires de Huelva en Navidad».

Jaén también sumó dos eventos destacados. El 14 de diciembre, Andalucía canta a la Navidad estuvo en Linares, y esa misma noche Guarromán acogió la actuación de De Jerez a los Puertos, bajo la dirección de Paco León.

En Almería, el grupo Madroños pal Niño actuó los días 7 y 8 en Berja y Albox, con un elenco de artistas que incluyó a Sonia Miranda, Judith Alférez y David Rodríguez.

En la provincia de Sevilla, la programación se concentró entre el 30 de noviembre y el 14 de diciembre, con citas en El Cuervo, Lora del Río, Guadalcanal, La Puebla de Cazalla, Sevilla capital y Los Molares. Entre los grupos participantes se encontraban Triana por Pascua, De ayer y de hoy. Zambomba Flamenca, Pascua Flamenca o Aires de Huelva en Navidad.

Una actuación mañana en Antequera

De toda la programación oficial, sólo queda una zambomba por celebrarse: la de Antequera, prevista para mañana sábado 20 de diciembre a las 18:00 horas en la Plaza del Coso Viejo. En esta última cita participará Encarni Navarro, acompañada de artistas como Amalia «La Boquerona», Juana «La del Revuelo» y Fichi «El del Puerto de la Torre2. La propuesta, titulada Zambomba Flamenca, cerrará el calendario navideño andaluz de este año con un repertorio que mantiene los sonidos más tradicionales de esta celebración.

Un instrumento ligado a la identidad cultural andaluza

La programación de zambombas se ha incluido dentro de las más de 200 actividades culturales organizadas por la Junta para las fiestas navideñas, que también han abarcado conciertos sinfónicos, ciclos de órgano, recitales flamencos y espectáculos familiares en teatros y museos.

Pero la zambomba ha destacado por su fuerte vínculo con la tradición popular. Su presencia en las plazas, su uso colectivo y su sonoridad característica la convierten en el instrumento que marca el ritmo de la Navidad andaluza, especialmente en localidades con una profunda tradición flamenca. Y a pesar de que muchas de estas celebraciones ya han finalizado, la zambomba ha vuelto a demostrar que forma parte esencial del patrimonio cultural andaluz, no solo como instrumento musical, sino como símbolo de identidad compartida. Su recuperación en los últimos años y su difusión por toda la comunidad reflejan el interés por mantener vivas las tradiciones en un contexto contemporáneo.