Bombazo en la astronomía: en 2026 vas a ver un fenómeno que no ocurre en España desde hace más de un siglo

Este 2026 vas a ver un fenómeno que no ocurre en nuestro país desde más de un siglo y es un auténtico bombazo en la astronomía mundial. El cielo ha sido y es un elemento que puede acabar siendo la antesala de algo más, de un giro radical que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Estamos ante un cambio de tendencia en lo que a los astros se refiere, los movimientos que estamos viendo llegar en este nuevo año, son realmente sorprendentes.

Sin duda alguna, deberemos empezar a pensar en estos elementos que pueden acabar siendo los que nos darán una visión realmente única. El evento del siglo, aquel que hace más de cien años que no vemos en España, puede acabar siendo una realidad en estas fechas. Una auténtica obra maestra que puede convertirse en la antesala de algo más, de un giro radical que hasta la fecha no esperábamos. Nuestro país se pone en alerta, ya que, será de los pocos que va a ver este evento y lo hará de tal forma que tendremos que empezar a tener en mente algunos elementos que serán esenciales. Este bombazo en astronomía debe estar en nuestra agenda.

Llega un auténtico bombazo en astronomía

Un bombazo en astronomía está a punto de ser una realidad, en estos días en los que cada detalle cuenta, nos enfrentamos a una serie de cambios que pueden ser claves y que, sin duda alguna, acabarán marcando de cerca este futuro que nos estará esperando.

Un elemento que puede acabar siendo uno de los más importantes, son estos movimientos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en unos días en los que cada detalle cuenta. Un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más, con algunos elementos que serán esenciales.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de conocer en primera persona estos cambios que pueden acabar siendo los que nos darán alguna que otra sorpresa. La maravillosa naturaleza que nos rodea ya sea en la tierra o en el cielo, sigue una importante tendencia que puede acabar de darnos más de una alegría inesperada. Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que el mundo y el universo mirará hacia nosotros.

Este fenómeno que ocurrirá en 2026 no lo hemos visto en un siglo en España

España se prepara para un fenómeno que hace mucho tiempo que no vemos, con un 2026 que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que pueden ser esenciales. Sin duda alguna, llega un giro radical para el que tocará estar preparados.

Tal y como nos explican los expertos de esta institución: «El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), a través de su Unidad de Comunicación y Cultura Científica (UC3) y en colaboración con el Museo de la Ciencia y el Cosmos (MCC), de Museos de Tenerife, publica las efemérides astronómicas para el año 2026 en su tradicional calendario. Este 2026 estará marcado por el eclipse total de Sol el 12 de agosto, que no será visible desde Canarias sino con una parcialidad del 70 por ciento. Además, 2026 viene acompañado de la llegada de nuevos cometas, lluvias de estrellas y otras interesantes citas astronómicas. Este viajero espacial, una roca de hielo y polvo de apenas un kilómetro de diámetro, desplegó una cola de más de 30 millones de kilómetros, superando en 20 veces el tamaño de nuestro Sol. Sin embargo, la fotografía revela otra realidad: una maraña de más de un millar de trazas luminosas pertenecientes a los más de 13.000 satélites que orbitan la Tierra se superponen al cometa».

Siguiendo con la misma explicación: «El año 2026 ofrecerá citas ineludibles para los aficionados a la Astronomía. Comenzamos el año con la lluvia de estrellas Quadrántida el 3 de enero aunque, en esta ocasión, tendrá poca visibilidad al coincidir con la Luna llena. Entre los eventos más destacados se encuentra el eclipse de Sol del 12 de agosto, que en el archipiélago canario podrá observarse con una magnitud de entre el 66% y el 74% y que será total en parte de la Península Ibérica. Asimismo, el calendario señala fenómenos singulares como la «Luna azul» del 31 de mayo (segunda luna llena en un mismo mes) y la «Luna negra» del 15 de junio (mes con la luna más pequeña del año). El 24 de diciembre cerraremos el ciclo anual con una «Superluna», que será la mayor luna llena de 2026. En cuanto a la mecánica celeste, el año comenzará con el perihelio terrestre el 4 de enero, situándonos a 147 millones de kilómetros del Sol, mientras que el afelio ocurrirá el 6 de julio a una distancia de 152 millones de kilómetros. Los equinoccios de primavera y otoño tendrán lugar los días 20 de marzo y 23 de septiembre respectivamente, marcando los cambios estacionales junto a los solsticios de verano (21 de junio) y de invierno (21 de diciembre). Los planetas también serán protagonistas con diversas configuraciones: Júpiter alcanzará su oposición el 10 de enero, Saturno el 4 de octubre y Urano el 25 de noviembre. Se han previsto además notables alineaciones planetarias y conjunciones, destacando la conjunción Saturno-Neptuno el 20 de febrero y diversas alineaciones matutinas y vespertinas de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno a lo largo de los meses de marzo, mayo, agosto y noviembre. El seguimiento de cuerpos menores será otro punto de interés, especialmente con la máxima aproximación a la Tierra del cometa C/2025 R3 el 27 de abril, tras su perihelio el día 20 del mismo mes. Las lluvias de meteoros mantendrán sus citas habituales, con las Perseidas alcanzando su máximo el 12 de agosto y las Gemínidas el 13 de diciembre, ambas con buenas condiciones de visibilidad previstas».