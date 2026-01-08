Estrellas fugaces de enero 2026: cuándo y dónde verlas

En enero de cada año se produce una de las lluvias de meteoros más activas: las Cuadrántidas. En 2026 será un poco más difícil la observación, pero vale la pena intentarlo. ¿Cómo ver este fenómeno?

¿Qué son las Cuadrántidas?

Las estrellas fugaces, o meteoros, son en realidad pequeñas partículas de polvo y roca, muchas veces más pequeñas que un grano de arena. Su principal característica es que se queman al entrar en la atmósfera a gran velocidad y generan destellos.

Las Cuadrántidas son una lluvia de meteoros conocida por ser intensa, pero breve. A diferencia de otras lluvias que provienen de cometas, las Cuadrántidas tienen su origen en un asteroide.

Son meteoros rápidos y a menudo producen espectaculares “bolas de fuego”, o sea, meteoros tan brillantes que pueden iluminar el cielo por un instante.

La Luna Llena en 2026

Las Cuadrántidas suelen ofrecer un gran espectáculo, pero en enero de 2026 hay un inconveniente: la noche de mayor actividad coincide casi exactamente con la Luna Llena.

¿Por qué es un problema? El brillo intenso de la Luna llena actúa como una enorme contaminación lumínica natural. Esto hace invisibles a la mayoría de los meteoros débiles. Solo las bolas de fuego más brillantes lograrán destacarse.

Fechas, horarios y dónde mirar

Las Cuadránticas están activas desde finales de diciembre de 2025 hasta el 12 de enero de 2026. El máximo pico del fenómeno se produjo del sábado 3 al domingo 4 de enero. Sin embargo, todavía son visibles.

La mejor hora para observar es desde la medianoche hasta el amanecer. En este horario, el punto del que parecen salir los meteoros está más alto en el cielo; así aumentan las posibilidades de ver alguno.

¿Cómo observar?

Los principales consejos de observación son los siguientes:

Sal de la ciudad . Busca el lugar más oscuro que puedas encontrar: un campo, una montaña o una playa alejada. Cuanta menos luz artificial, mejor.

. Busca el lugar más oscuro que puedas encontrar: un campo, una montaña o una playa alejada. Cuanta menos luz artificial, mejor. Dirección de la mirada . No mires directamente al punto radiante (cerca de la Osa Mayor). En su lugar, mira a unos 45 a 90 grados de distancia de ese punto, con una vista amplia y despejada del cielo.

. No mires directamente al punto radiante (cerca de la Osa Mayor). En su lugar, mira a unos 45 a 90 grados de distancia de ese punto, con una vista amplia y despejada del cielo. Truco contra la Luna. Si es posible, colócate de manera que un árbol, una colina o un edificio tape la Luna de tu campo de visión directo. Esto facilitará la adaptación a la oscuridad.

Esta lluvia es mucho más favorable para el hemisferio norte, donde el radiante sube alto en el cielo. En el hemisferio sur se verán muchos menos meteoros.

Consejos para la observación

Abrígate como si fueras a la nieve. Las noches de enero son frías. Usa varias capas de ropa, gorro, guantes, calcetines gruesos y una manta o saco de dormir. Una silla reclinable o una colchoneta en el suelo son ideales para mirar hacia arriba sin dolor de cuello.

Llega a tu lugar de observación al menos 30 minutos antes. Tus ojos necesitan ese tiempo para adaptarse a la oscuridad y volverse más sensibles. Evita mirar el teléfono móvil. Si necesitas luz, usa una linterna cubierta con papel celofán rojo.

Cómo fotografiar

Capturar un meteoro en una foto es cuestión de suerte y preparación. Con la Luna llena de fondo, la dificultad es mayor, pero no resulta imposible.

La configuración básica es la siguiente:

Modo . Manual (M).

. Manual (M). Formato . RAW (si es posible).

. RAW (si es posible). Enfoque . Manual. Enfoca al infinito usando el modo Live View y ampliando la imagen de una estrella brillante hasta que se vea como un punto nítido.

. Manual. Enfoca al infinito usando el modo Live View y ampliando la imagen de una estrella brillante hasta que se vea como un punto nítido. Diafragma . La mayor apertura que permita tu objetivo.

. La mayor apertura que permita tu objetivo. Tiempo de exposición . Entre 10 y 20 segundos.

. Entre 10 y 20 segundos. ISO. Comienza alrededor de 1600 o 3200. Ajusta según el brillo de la luna.

La cámara debe ir montada sobre un trípode. Lo ideal es que tomes fotos continuas, con un segundo de pausa entre toma y toma. Puedes incluir un elemento del paisaje (un árbol, una roca) en primer plano para dar escala y contexto a tu foto.