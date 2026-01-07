Cielo nocturno de enero 2026: qué ver y cómo disfrutarlo

El cielo de enero de 2026 ofrece un espectáculo celeste perfecto para disfrutar en familia o en solitario. No necesitas ser un experto ni tener equipos costosos: solo un lugar con poca contaminación lumínica, un poco de curiosidad y algo de abrigo. Esta guía te ilustrará sobre los fenómenos más destacados del mes.

Constelaciones protagonistas del invierno

Las constelaciones de invierno se adueñan del firmamento desde las primeras horas de la noche. Orión es, sin duda, la estrella del reparto: fácil de reconocer y perfecta como punto de partida para orientarse. Sus tres estrellas alineadas parecen señalar otros rincones interesantes del cielo. Justo debajo se encuentra la Nebulosa de Orión (M42), visible incluso con unos binoculares sencillos si el cielo acompaña. Hacia el este destaca Tauro, con el tono anaranjado de Aldebarán y la delicadeza de las Pléyades, que suelen sorprender a quienes las observan por primera vez. Más arriba aparecen Géminis y Auriga, mientras que Can Mayor, con la brillante Sirio, asoma potente cerca del horizonte sur.

Los planetas

Los planetas son excelentes puntos de partida para cualquier observador, porque no parpadean como las estrellas y suelen brillar con intensidad. Los que se destacarán en el cielo de enero son los siguientes.

Júpiter

Júpiter será el gran protagonista de enero. Alcanzará su posición más favorable del año el 9 de enero. El punto que ocupará se llama “oposición”. Esto significa que saldrá justo cuando el sol se ponga y se pondrá al amanecer.

Lo encontrarás brillando con una luz intensa y estable en la constelación de Géminis, cerca de las estrellas Cástor y Pólux. Es el objeto más brillante del cielo nocturno después de la Luna y Venus.

Con binoculares podrás ver sus cuatro lunas más grandes (Ío, Europa, Ganímedes y Calisto) como pequeños puntos de luz alineados a sus lados. Con un pequeño telescopio vas a distinguir las famosas bandas de nubes que cruzan el planeta y, con un poco de suerte, la Gran Mancha Roja.

Saturno

Saturno todavía es visible al comienzo de la noche, hacia el suroeste. Brilla con una luz dorada y serena. A través de un telescopio, aunque sus anillos se verán muy finos (casi de lado), tendrás una visión impresionante.

Otros planetas visibles

Otros planetas que serán visibles este mes son los siguientes:

Venus . Reaparece como el “lucero de la tarde” a partir de la segunda semana de enero. Brillará cada vez más alto y fuerte en el oeste, al atardecer.

. Reaparece como el “lucero de la tarde” a partir de la segunda semana de enero. Brillará cada vez más alto y fuerte en el oeste, al atardecer. Urano . En cielos muy oscuros podrías verlo a simple vista cerca de las Pléyades. Con binoculares, se aprecia como un pequeño disco verdoso.

. En cielos muy oscuros podrías verlo a simple vista cerca de las Pléyades. Con binoculares, se aprecia como un pequeño disco verdoso. Mercurio. Se une brevemente a Venus en el crepúsculo a finales de mes (días 28-29), ofreciendo una bonita conjunción.

La constelación de Orión

En enero, la constelación de Orión, el Cazador, dominará el cielo en el hemisferio norte. Es fácil de reconocer por su “cinturón”: tres estrellas brillantes perfectamente alineadas.

Si sigues la línea del cinturón hacia abajo, llegarás a Sirio, la estrella más brillante de todo el cielo nocturno. Si la sigues hacia arriba, llegarás a Aldebarán, el ojo rojizo de Tauro.

Justo debajo del cinturón, en su “espada”, se encuentra la Nebulosa de Orión (M42). A simple vista parece una mancha difusa; con binoculares o un telescopio pequeño se aprecia como una nube gigante (donde están naciendo nuevas estrellas).

Orión está rodeado por otras constelaciones brillantes (Tauro, Géminis, Can Mayor, Can Menor y Auriga). Unidas, estas constelaciones forman una enorme figura geométrica en el cielo: el Hexágono invernal.

Las Cuadrántidas

Las Cuadrántidas son la lluvia de meteoros más activa de enero. Tendrán su pico máximo entre el 3 y el 4 de enero. En condiciones perfectas podrían verse hasta 100 meteoros por hora. Estos suelen ser rápidos y a veces dejan estelas brillantes.

En 2026 la Luna estará llena la misma noche del máximo. Por tanto, solo serán visibles los meteoros más brillantes. Es probable que se vean entre 10 y 15 por hora en el mejor de los casos.

Aun así, vale la pena el intento. Busca un lugar oscuro en las horas previas al amanecer del 4 de enero, mira hacia el norte-noreste y sé paciente. Con un poco de suerte, podrías captar alguna espectacular “bola de fuego”.

Otros acontecimientos

El 3 de enero habrá una superluna que tradicionalmente se conoce como la “Luna del lobo”. Se verá ligeramente más grande y brillante de lo habitual.

También estarán presentes dos cometas, aunque tenues. El C/2024 E1 Wierzchoś podría llegar a ser visible con binoculares a finales de mes si sigue su evolución prevista; es un bonito reto para los observadores.

Consejos para disfrutar al máximo

Aléjate de las luces siempre que puedas: un pequeño desplazamiento puede cambiarlo todo.

Cuida tu adaptación visual: la linterna roja es una gran aliada.

Menos es más: unos binoculares básicos son ideales para empezar.

Planifica con antelación: mapas y apps evitan frustraciones innecesarias.

El cielo de enero de 2026 no exige conocimientos avanzados, solo tiempo y atención. Salir una noche despejada, respirar hondo y observar sin expectativas suele ser suficiente para redescubrir la magia que siempre ha estado ahí, sobre nuestras cabezas.

