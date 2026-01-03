Los eventos astronómicos de enero de 2026: todo lo que podrás ver en el cielo este mes

Enero de 2026 promete ser un mes espectacular para los amantes del cielo nocturno. El universo tiene reservados una serie de eventos que van desde hermosas postales hasta fenómenos astronómicamente significativos. Lo mejor de todo es que la mayoría se pueden disfrutar sin necesidad de equipos especiales.

El lugar de observación es clave. Intenta alejarte de la contaminación lumínica de las ciudades y busca zonas elevadas o rurales, donde el cielo sea más oscuro. Incluso apagar luces cercanas y dejar que tus ojos se adapten a la oscuridad durante unos 20 minutos mejora notablemente la visión. No olvides mirar el pronóstico meteorológico: un cielo despejado es imprescindible.

Equipo necesario

En cuanto al equipo, lo básico es suficiente. A simple vista se pueden observar la Luna, muchas estrellas, constelaciones y lluvias de meteoros. Unos binoculares amplían las posibilidades, permitiendo ver cráteres lunares o cúmulos estelares. Más adelante, un telescopio pequeño puede ser un buen aliado, aunque no es obligatorio para iniciarse. Aplicaciones móviles y cartas celestes ayudan a orientarse y reconocer lo que estás viendo.

Superluna y meteoros

En la noche del 3 de enero ocurrirán dos eventos simultáneos que, aunque se interfieren un poco, vale la pena presenciar.

La superluna

En primer lugar, tendremos la primera Luna Llena del año, conocida tradicionalmente como “Luna de lobo”. Este nombre proviene de antiguas culturas de Norteamérica, que asociaban los aullidos de los lobos con las frías noches de enero.

Esta no será una Luna llena cualquiera, sino una magnífica superluna. Esto significa que nuestro satélite estará en su punto más cercano a la Tierra en su órbita. Por eso, se verá ligeramente más grande y brillante de lo habitual. El escenario será perfecto para una caminata nocturna o una fotografía.

Las Cuadrántidas

En la misma noche del 3 de enero, la lluvia de meteoros Cuadrántidas alcanzará su máxima actividad. Es una de las lluvias más intensas del año; podría ser capaz de producir hasta 120 estrellas fugaces por hora.

El problema es que la brillante “Luna de lobo” va a actuar como una farola gigante. Por lo tanto, impedirá el avistamiento de los meteoros más tenues.

De todos modos, vale la pena intentarlo. Los meteoros más brillantes, o las “bolas de fuego”, están en capacidad de atravesar el resplandor lunar. Si tienes paciencia y miras hacia el norte después de medianoche, podrías ser testigo de alguno.

Júpiter, el rey del cielo

Si hay un protagonista en enero de 2026, ese es Júpiter. Alrededor del 10 de enero el planeta gigante alcanzará una ubicación muy especial, llamada “oposición”. Esto significa que la Tierra pasará directamente entre Júpiter y el Sol. Esto tiene consecuencias maravillosas para los observadores.

En primer lugar, este planeta brillará como nunca. De hecho, será el objeto más brillante en el cielo nocturno, después de la Luna. Será visible toda la noche; saldrá por el este al atardecer, cruzará el cielo durante la noche y se pondrá por el oeste al amanecer.

Júpiter estará en su punto más cercano a la Tierra y esto lo hará lucir más grande; con unos prismáticos o un telescopio pequeños se verá espectacular.

Puedes encontrarlo fácilmente en la constelación de Géminis, cerca de las brillantes estrellas Cástor y Pólux. Con unos simples binoculares podrás ver las cuatro lunas más grandes, que parecen pequeñas perlas de luz alineadas junto al planeta. Este es, sin duda, el mejor momento en años para observar al gigante de nuestro sistema solar.

El ritmo lunar y dos cometas

El ciclo lunar le dará un ritmo especial al mes. Hay oportunidades interesantes para contemplar el cielo. Veamos.

Luna nueva

Tendrá lugar el 18 de enero. Con la Luna desaparecida del cielo, se producirán las noches más oscuras posibles. Esto constituye la oportunidad perfecta para observar objetos celestes tenues, como la Nebulosa de Orión o el cúmulo de las Pléyades.

También es posible maravillarse con la débil banda de la Vía Láctea invernal en el hemisferio norte, o con su núcleo brillante en el hemisferio sur.

Encuentro con Saturno

Se producirá entre el 22 y el 23 de enero. Habrá una fina Luna creciente que pasará cerca de Saturno. Este último lucirá como un punto dorado y estable en el cielo del atardecer, hacia el oeste. Aprovecha para localizarlo; un pequeño telescopio te mostrará sus famosos anillos.

Dos cometas

Al anterior espectáculo se suma la presencia de dos cometas: el 24P/Schaumasse y el C/2024 E1 (Wierzchos). Es posible que sean visibles con prismáticos o un telescopio, siempre que se tenga mucha paciencia y te logres ubicar en cielos muy oscuros. Aunque no son espectaculares a simple vista, representan un fenómeno interesante y digno de apreciar por su rareza.

