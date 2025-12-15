Cometas visibles en 2026: calendario preliminar y cuáles serán los más espectaculares

Los cometas son cuerpos celestes compuestos de hielo, polvo y roca que, al acercarse al Sol, desarrollan unas colas brillantes. Los aficionados a la astronomía tendrán en 2026 un menú más que interesante. El siguiente es el calendario preliminar de los cometas más prometedores.

Los cometas se originaron hace miles de millones de años, durante la formación del Sistema Solar. Están compuestos principalmente por hielo, polvo y roca, por lo que a menudo se los denomina “bolas de nieve sucia”. Para entender su naturaleza básica, resulta útil repasar conceptos generales del sistema solar, incluso en explicaciones sencillas como las que se emplean en contenidos de divulgación del sistema solar para niños, donde se explica el papel de estos cuerpos menores.

La observación de cometas suele coincidir con épocas ricas en fenómenos astronómicos. En diciembre, por ejemplo, pueden coincidir con conjunciones planetarias, lluvias de estrellas o fases lunares especiales. Algunas de las lluvias más conocidas son las lluvias de meteoros de diciembre 2025 o, más concretamente, la lluvia de meteoros Úrsidas 2025), que se producen cuando la Tierra atraviesa restos dejados por antiguos cometas.

Además, la visibilidad de estos objetos puede verse influida por otros eventos como la conjunción de Venus y Júpiter en diciembre de 2025 o incluso un eclipse penumbral de Luna, que alteran la luminosidad del cielo.

Finalmente, planetas como Mercurio, visible en el amanecer de diciembre de 2025, completan un escenario astronómico en el que los cometas se nos muestran como parte de una danza celeste compleja y dinámica. Observarlos no solo es un espectáculo visual, sino también una ventana al origen y evolución de nuestro Sistema Solar.

Enero: un regreso esperado

El año comienza con un visitante periódico: el cometa 24P/Schaumasse. Fue descubierto en 1927 y completa una órbita alrededor del Sol cada 8,2 años. Alcanzará su punto más cercano al Sol el 8 de enero. Se espera que su brillo sea suficiente para ser detectado con unos buenos binoculares desde un cielo oscuro. Aparecerá en el cielo matutino hacia el este.

Sin embargo, la atención en enero cada vez se centra más en el C/2024 E1 (Wierzchos), que fue descubierto recientemente. Esta será su primera y probablemente su única visita al sistema solar interior. Alcanzará el perihelio el 20 de enero. Estará bajo en el horizonte sur antes del amanecer. Si se activa más de lo previsto, podría convertirse en el primer espectáculo celeste del año.

Abril y Mayo: la joya de la corona

La primavera podría traer el evento cometario más destacado de 2026: el C/2025 R3 (PanSTARRS), que fue descubierto por el telescopio del mismo nombre en Hawái. Este cometa es especialmente interesante porque se acercará mucho al Sol, pasando entre las órbitas de Mercurio y Venus a finales de abril.

Este acercamiento extremo lo hace muy prometedor, pero también impredecible. Existe un fenómeno óptico llamado “forward scattering” que, si se da, podría multiplicar dramáticamente su brillo, haciendo que se vuelva visible a simple vista.

Se verá sobre el horizonte oeste después del atardecer (hemisferio sur) o sobre el horizonte este antes del amanecer (hemisferio norte).

Julio-Agosto: espectáculo en el hemisferio sur

A mediados de año, el protagonista será el cometa periódico 10P/Tempel 2, que orbita el Sol cada 5,5 años. Su máximo brillo se espera para julio y podrá verse con binoculares y telescopios pequeños.

Estará alto en el cielo nocturno del hemisferio sur. Será visible para los observadores en el hemisferio norte, pero permanecerá bajo sobre el horizonte sur, lo que hará más difícil su observación.

El resto del año

En los últimos meses de 2026 habrá cometas más débiles que solo se pueden ver con telescopios.

A finales de 2025 se espera el paso de un objeto excepcional: 3I/ATLAS. Es el tercer cometa interestelar confirmado, es decir, originado fuera de nuestro sistema solar. Aunque será demasiado débil para verlo sin un telescopio de mediano a gran tamaño, su observación tiene un valor científico extraordinario.

Consejos para observarlos

Para disfrutar de los cometas en 2026 solo se necesita un equipo sencillo y planificar bien para estar en el momento y el lugar adecuados. Toma nota de los siguientes consejos:

Equipo . Unos binoculares de 10×50 son la herramienta perfecta para comenzar. En el caso de los cometas más débiles, será de gran ayuda contar con un telescopio pequeño.

. Unos binoculares de 10×50 son la herramienta perfecta para comenzar. En el caso de los cometas más débiles, será de gran ayuda contar con un telescopio pequeño. Apps . Aplicaciones móviles como Stellarium o Sky Tonight son indispensables para localizar los cometas.

. Aplicaciones móviles como Stellarium o Sky Tonight son indispensables para localizar los cometas. Lugar . La contaminación lumínica es el mayor enemigo. Intenta alejarte de las luces de la ciudad para encontrar un cielo lo más oscuro posible.

. La contaminación lumínica es el mayor enemigo. Intenta alejarte de las luces de la ciudad para encontrar un cielo lo más oscuro posible. Momento . Elige noches sin Luna o con Luna en fase menguante y consulta el pronóstico del tiempo. La paciencia es una virtud en la observación astronómica.

. Elige noches sin Luna o con Luna en fase menguante y consulta el pronóstico del tiempo. La paciencia es una virtud en la observación astronómica. Seguridad. Nunca, bajo ninguna circunstancia, intentes observar un cometa cuando el Sol está sobre el horizonte. El riesgo de daño ocular irreversible es extremo.

El año 2026 no será el momento de un “gran cometa” que cope los titulares mundiales. Sin embargo, sí promete ser una temporada gratificante para los aficionados a la astronomía.

