Los científicos no salen de su asombro: este insólito animal es el eslabón común entre pulpos, calamares y sepias

El pulpo se esconde entre rocas y cuevas, el calamar va recorriendo el mar con movimientos rápidos y la sepia se va camuflando. Cada uno ocupa su espacio y una forma de vida diferente. Sin embargo, existe un animal que comparte rasgos con todos ellos y que casi nadie conoce.

Este no destaca por ser el más grande, ni el más rápido, ni el más llamativo, pero tiene una herencia genética muy antigua, común a pulpos, calamares y sepias. Y su nombre, muy curioso, lo relaciona con Drácula.

Este es el animal que conecta pulpos, calamares y sepias

El molusco que conecta a todos es el calamar vampiro. Según el estudio Giant genome of the vampire squid reveals the derived state of modern octopod karyotypes, se trata de una especie clave para entender el origen común de pulpos, calamares y sepias.

Vive en las profundidades del océano, entre los 600 y los 1.200 metros, donde la luz apenas llega y la presión es extrema. Durante años, su clasificación ha resultado un desafío para los científicos, pues tiene ocho brazos, como los pulpos, pero conserva estructuras propias de calamares y sepias.

La respuesta llegó al analizar su genoma, el mayor jamás secuenciado en un cefalópodo. Con más de 11.000 millones de pares de bases, cuadruplica el tamaño del genoma humano. Aun así, su arquitectura interna se mantiene sorprendentemente ordenada.

El estudio demuestra que el antepasado común de pulpos, calamares y sepias tenía una organización cromosómica más parecida a la de los calamares actuales. Los pulpos, con el paso de millones de años, redujeron su número de cromosomas mediante fusiones irreversibles. El calamar vampiro quedó al margen de ese proceso y conservó parte de ese diseño primitivo.

Por eso hoy ocupa una posición única, pues se sitúa justo entre dos grandes ramas evolutivas. Aunque se agrupa junto a los pulpos, mantiene señales genéticas claras del linaje de calamares y sepias. Esa mezcla explica por qué su genoma actúa como una especie de registro fósil que otros cefalópodos ya perdieron.

Por qué el calamar vampiro resulta clave para la ciencia

La importancia del calamar vampiro reside en que ocupa una posición única dentro de la historia evolutiva de los cefalópodos. Es el último representante de un linaje antiguo y conserva rasgos genéticos que en pulpos, calamares y sepias desaparecieron tras millones de años de reorganización del ADN.

Ahora, los científicos pueden analizar cómo pequeños cambios en la estructura genética influyeron en procesos clave, como la pérdida de la concha, la especialización de los brazos o la aparición de formas corporales tan distintas dentro de un mismo grupo. Su genoma actúa como una referencia del pasado, fundamental para entender la diversidad actual de estos animales.

Cómo es el calamar vampiro

El calamar vampiro tiene un cuerpo pequeño y gelatinoso, de tonos negros o rojizos, adaptado a la oscuridad del fondo marino. Sus ojos, enormes en proporción, figuran entre los más grandes del reino animal, una ventaja decisiva en un entorno casi sin luz.

Sus ocho brazos están unidos por una membrana que forma una especie de capa oscura, parecida a la imagen de un vampiro. Cuando se siente amenazado, se repliega y se envuelve con ella, dejando a la vista unos cirros carnosos.

A diferencia de otros cefalópodos, no caza activamente. Se alimenta de nieve marina, restos orgánicos que caen lentamente desde capas superiores del océano.