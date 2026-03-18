Ahorrarás al comprar esta lavadora integrable de AEG, pero también al usarla gracias a sus programas adaptables

Tu antigua lavadora ya no puede más y ha llegado el momento de renovar. Pero no te preocupes, porque Worten tiene una oferta muy interesante en esta Lavadora AEG Integrable. Un modelo con carga de 8 kg, 14 programas con algunos de tan solo 20 minutos, tecnología que ajusta el consumo de agua y luz según la carga, un funcionamiento bastante silencioso y un descuentazo de 205 €.

Una lavadora integrable pensada para cualquier cocina y hogar que te va a atraer por su precio, pero te va a enamorar por el ahorro y las comodidades.

¿Por qué debes comprar esta lavadora?

Detecta el peso de la carga para ajustar el agua, el tiempo y la energía automáticamente con la tecnología ProSense.

Usa un sistema de vapor para eliminar arrugas y refrescar la ropa sin tener que hacer un ciclo completo.

Tiene una protección frente a inundaciones.

Elimina también bacterias y alérgenos sin tener que usar detergentes especiales.

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Lavadora AEG Integrable

Lo mejor de la Lavadora AEG Integrable es que te ayuda a ahorrar no solo al comprarla, sino al usarla. La tecnología ProSense analiza la carga y el tipo de ropa para ajustar el programa en consumo de agua y electricidad, cosa que notarás en tus facturas… y en tu tiempo. De hecho, consume solo 54 kWh por cada 100 ciclos y apenas 45 litros de agua. Luego, trae hasta 14 programas diferentes, incluyendo programas de 20 minutos o para edredones y también soluciones par eliminar alérgenos y bacterias, progamación de hasta 24 horas y un nivel de ruido máximo de 69 dB. ¡Ah!, y tiene unas medidas de 81,9 x 59,6 x 54 centímetros que encajan muy bien en cualquier cocina.

Esta lavadora integrable es perfecta para casas donde viven muchas personas, no en vano tiene una carga de 8 kg, pero también casas pequeñas, dadas sus dimensiones. Es ideal.

Esto opinan quienes la han comprado

Los usuarios que ya tienen esta lavadora en casa están muy contentos con ella no solo por su diseño, sino por el grado de personalización que ofrece en sus programas y su fácil manejo. Aquí puedes leer varias reseñas:

«Estamos muy contentos con la lavadora. Tienen un diseño bonito a pesar de ser integrable. La posibilidad de cambiar o reducir el tiempo en un mismo programa es excelente si no quieres hacer lacados muy largos.»

«Fácil de usar, accesibilidad óptima, gran variedad programas.»

«Me gusta mucho como lava, ya que deja la ropa blanca muy limpia.»

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Además de la rebaja que tiene, Worten garantiza la entrega gratuita en 1 ó 2 días laborables, la recogida y reciclaje gratuito de tu anterior lavadora y hasta 100 días para probarla y devolverla si no te convence.

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