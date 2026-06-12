El 86% de los españoles prevé viajar este verano y 1 de cada 4 tiene un presupuesto por encima de los 1.000 euros, según el Travel Report 2026 de Klarna. Los meses favoritos para hacer una escapada son julio y agosto, a pesar de que son más caros que otras épocas del año. Y por eso los hábitos de consumo apuntan a que comparamos más los alojamientos, somos flexibles con las fechas y aprovechamos ofertas y promociones para ahorrar.

Si ya tienes parte de tu viaje al extranjero organizado para este verano, no te olvides de la conexión a internet. No funciona igual que en España: puedes optar por el roaming internacional, comprar una SIM en el destino, conectarte a las redes Wi-Fi públicas o comprar una eSIM. Esta última opción, la favorita de la mayoría de viajeros en la actualidad, es la más cómoda, segura y barata. Si te decides a probarla en tu próximo viaje, puedes ahorrarte un 10% en la eSIM de Ubigi con el cupón descuento OKDIARIO10.

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La eSIM es la opción favorita para viajar conectado

Una eSIM es una tarjeta SIM digital integrada en tu dispositivo. Es decir, el funcionamiento es idéntico al de una tarjeta SIM de toda la vida, pero la instalas con solo escanear un código QR o descargarte una aplicación, sin buscar una tienda para comprarla al llegar a tu destino ni introducirla físicamente en el móvil.

¿Y por qué gana terreno frente a otras formas de tener internet en el extranjero? Frente al roaming internacional, es más barata y permite viajar con un precio cerrado; es mucho más segura que una red Wi-Fi pública y más cómoda que comprar una SIM local. Tan fácil como instalarla antes de viajar y tener conexión a internet en cuanto pongas un pie en tu destino.

En el caso de la eSIM de Ubigi, es solo para datos, así que en todo momento mantienes tu número habitual para llamadas y aplicaciones. Y puedes comprar tu plan para viajar ahora con el cupón OKDIARIO10, porque los días de conexión solo empiezan a contar una vez que llegues al país de tus vacaciones.

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¿Por qué elegir Ubigi para viajar este verano?

Dentro de las opciones de eSIM que hay en el mercado, Ubigi tiene una propuesta interesante para tener conexión a internet en más de 200 destinos en todo el mundo. Además, su prioridad es hacer el proceso sencillo, y por eso solo es necesario instalar la eSIM una vez y recargarla en próximos viajes.

¿Y cómo funciona? Tan fácil como comprar tu eSIM en Ubigi con el código descuento OKDIARIO10—eligiendo las fechas, el destino y el plan de internet que necesitas— y dejar que la tecnología haga el resto. La función SmartStart se encarga de activar el plan de datos automáticamente al llegar a tu destino, sin configuración manual. Estas son otras ventajas:

Cobertura en más de 200 destinos internacionales.

Planes con datos ilimitados en más de 90 destinos.

Conectividad 5G en más de 80 países.

Planes desde 1 GB hasta opciones ilimitadas.

Puedes compartir conexión con otros dispositivos sin restricciones.

Puedes recargar la eSIM siempre que quieras desde la app, incluso sin Wi-Fi ni datos.

Atención al cliente 24/7 en español.

Infraestructura respaldada por Transatel, que forma parte del Grupo NTT, uno de los mayores operadores de telecomunicaciones del mundo

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Los destinos de moda para viajar el verano 2026 y cuánto cuesta tener internet en cada uno

Los destinos favoritos de los viajeros para este verano son Japón, Estados Unidos, Tailandia, Corea del Sur, Marruecos o Vietnam. En todos ellos, es imprescindible tener buena conexión a internet para utilizar el navegador, el traductor, hacer reservas online o estar en contacto con los tuyos. Y están fuera de Europa, lo que significa que las tarifas de roaming internacional son muy caras.

¿Y cuánto cuesta una eSIM en estos destinos? Mucho menos que el roaming. Por ejemplo, una eSIM para un viaje de 15 días con datos ilimitados a Japón, Estados Unidos o Vietnam cuesta 39€. Y el resto de destinos tienen precios parecidos y muy asequibles: Tailandia (48€), Corea del Sur (34€) y Marruecos (45€). En todos ellos, puedes aplicar el código OKDIARIO10 para obtener un 10% de descuento en el precio final de la eSIM.

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¿Es fiable? Esto es lo que dicen las reseñas en Trustpilot

La mejor forma de saber si la eSIM de Ubigi funciona es acudir a la experiencia de los viajeros que la han probado. Tienen una valoración de 4,2 estrellas sobre 5 en Trustpilot, basada en más de 39.000 comentarios. Y esto es lo que destacan:

«Recomiendo 100% Ubigi. Lo utilicé en enero de 2026 en un viaje a Japón porque me lo recomendó mi hermano y tuve una experiencia de 10. Cobertura siempre y la instalación más fácil que puedas imaginar».

«Usé Ubigi para un viaje largo y la cobertura fue excelente, incluso fuera de las grandes ciudades. Lo mejor es no tener que buscar una SIM física local».

«He usado la eSIM durante 6 días en Nueva York y ha funcionado perfectamente. La he conectado al llegar al aeropuerto JFK y se ha conectado al instante. Compré 3 GB y me han sobrado. Lo recomiendo totalmente».

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¿Y ahora? No lo dejes para el último momento y aprovecha ahora el 10% de descuento en la eSIM de Ubigi (puedes comprarla hasta con 6 meses de antelación) con el código OKDIARIO10 para viajar conectado este verano a más de 200 destinos por todo el mundo. ¡Felices vacaciones!

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