Los biólogos no dan crédito pero acaba de nacer en España un oso hormiguero con hocico de cerdo, orejas de conejo y garras de dinosaurio

En el Bioparc de Valencia se ha vivido una situación de algunas de las mejores películas de ciencia ficción y mutación genética. Se trata del nacimiento de una cría de un animal rarísimo. Se parece a un oso hormiguero, pero tiene hocico de cerdo, garras de dinosaurio y orejas de conejo. Es un cerdo hormiguero, un animal muy poco común en nuestro país.

Este parque valenciano es el único lugar en España donde se cría a este particular animal y refuerza el compromiso del centro con la preservación de la naturaleza. Con poco más de un mes en el mundo, la cría de este extraño animal se encuentra en un estado óptimo al cuidado de su madre y con el ojo atento en él de los cuidadores del zoo. Los visitantes que acudan al zoo ya pueden ver al animal envuelto bajo una sábana.

Su hocico de cerdo, cola de canguro, orejas de conejo, una pegajosa lengua y garras como las de un dinosaurio impresionan a todos los visitantes. Sus poderosas garras le permiten cavar túneles de mucha profundidad, actividad que ya ha empezado a hacer en una de las cuevas artificiales que tiene el Bioparc de Valencia. El personal encargado de su cuidado le vigila las 24 horas del día y tiene un protocolo de asistencia de una vez cada 12 horas. Se alimenta principalmente de hormigas con su pegajosa lengua de 30 centímetros, que llega a los sitios más recónditos de los hormigueros.

De hábitos nocturnos, duerme durante todo el día y se activa por la noche, momento en el que se alimenta, se reproduce y gasta más energía. El Bioparc de Valencia se ha convertido en una referencia mundial en la cría y mantenimiento de estas especies exóticas. El nacimiento de este retoño es el número 11 desde que se diera el primer paso en este programa.