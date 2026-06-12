Borja Iglesias: «No tendría problema en tatuarme la cara de Luis de la Fuente»

Borja Iglesias y Oyarzabal comparecieron en un acto de patrocinio de Google Germini ante los medios de comunicación en la concentración de la selección española y dejaron varias declaraciones llamativas a pocos días del debut de España en el Mundial. Ambos mostraron su confianza en el equipo, ensalzaron la figura de Luis de la Fuente y reconocieron que el sueño de cualquier internacional sigue siendo repetir un momento histórico como el gol de Andrés Iniesta en Sudáfrica.

Uno de los momentos más distendidos de la comparecencia llegó cuando Borja Iglesias fue preguntado por el seleccionador nacional. El delantero no dudó en bromear sobre la admiración que siente por Luis de la Fuente: «No tendría problema en tatuarme la cara de Luis de la Fuente». Una afirmación que provocó las risas de los presentes y que contrastó con la respuesta mucho más conservadora de Mikel Oyarzabal. «Yo no, yo soy más tradicional», respondió entre sonrisas.

Tanto Borja como Oyarzabal destacaron la importancia que tiene el seleccionador dentro del vestuario. El delantero del Celta aseguró que, como persona, se quedaría con «su capacidad de liderar» y, como técnico, con «su capacidad para entender el juego». Por su parte, el centrocampista fue todavía más allá al valorar el impacto que tiene De la Fuente en el grupo. «Personalmente tiene una importancia bestial. Tiene una manera de tratar a los compañeros brutal», afirmó. En tono más desenfadado, también confesó qué cualidad le gustaría copiar de él: «Como jugador me encantaría tener su cuerpo y su capacidad para jugar de espaldas».

Los dos internacionales también hablaron sobre la condición de favorita con la que España ha llegado a este Mundial. Oyarzabal considera que ese reconocimiento es consecuencia directa del trabajo realizado durante los últimos años. «Ser favoritos habla del buen trabajo que se ha hecho, pero tenemos que demostrarlo en el campo. Intentaremos que estar en esa lista sea también estar en las fases finales», explicó.

En la misma línea se expresó Borja Iglesias, que entiende esa etiqueta como una motivación extra para el grupo. «Nos tiene que servir para estar motivados cada día», señaló el delantero gallego.

Además, Borja reconoció que el recuerdo del Mundial de 2010 sigue muy presente en todos los jugadores españoles. «Creo que cualquiera de los que estamos aquí nos hemos imaginado marcando el gol de Iniesta. Y no sólo yo, sino muchos compañeros», confesó.

Por último, ambos fueron cuestionados por la consideración de ser dos de los futbolistas más infravalorados de la convocatoria. Oyarzabal restó importancia a ese tipo de debates y dejó claro que lo único que importa es la confianza del seleccionador. «No sé si aparecería mi nombre, pero no me importa. Si estamos aquí es porque el míster ha decidido que podemos ayudar. Sabemos que merecemos estar aquí», sentenció.