La supervivencia de los zoológicos enfrenta un nuevo desafío centrado en el envejecimiento acelerado de sus poblaciones de animales que amenaza su capacidad para mantener especies en peligro de extinción.

Un estudio internacional publicado en la revista PNAS analiza datos de más de 700 poblaciones de mamíferos desde 1970 y revela que las estrategias actuales están comprometiendo el futuro de la biodiversidad global.

Predominio de animales geriátricos

La investigación, liderada por la Universidad de Zúrich, examina 361 poblaciones en Norteamérica y 413 en Europa durante 53 años. Los resultados muestran un cambio dramático en la estructura demográfica de los zoológicos: las pirámides poblacionales han pasado de una forma triangular tradicional a una estructura de diamante, con predominio de animales geriátricos. Este fenómeno reduce drásticamente la capacidad reproductiva de las especies alojadas en estos centros.

«Cada año, más de 700 millones de personas visitan zoológicos de todo el mundo», afirma el coautor Andrew Abraham, de la Universidad de Aarhus. «En este sentido, afirma que los zoológicos tienen una oportunidad increíble de moldear la comprensión del público sobre la mortalidad animal y los procesos naturales. Pero al marginar la muerte, perpetúan expectativas poco realistas sobre la vida en la naturaleza».

Crisis demográfica

Los animales en cautividad viven significativamente más que sus congéneres salvajes gracias a la ausencia de depredadores, enfermedades y escasez de alimentos. Sin embargo, esta longevidad genera un efecto paradójico: los zoológicos, diseñados para preservar especies, están perdiendo su función conservacionista. La edad media de las poblaciones aumenta constantemente mientras disminuyen las hembras en edad reproductiva.

Marcus Clauss, autor principal del estudio, señala que el uso generalizado de anticonceptivos está alterando el perfil y bienestar de las poblaciones. «Sin nacimientos, los animales adultos se ven privados de uno de sus impulsos evolutivos más básicos», explica el investigador. Con el tiempo, estas poblaciones envejecidas ponen en riesgo el principio fundamental de mantener grupos autosostenibles.

Impacto en conservación

España alberga más de 60 parques zoológicos según la Asociación Vida Silvestre Ibérica. Los centros integrados en AIZA (Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios) mantienen 457 especies amenazadas, de las cuales 96 están en peligro crítico de extinción. Estas instituciones reciben 14 millones de visitantes anuales y desarrollan más de 200 proyectos de conservación zoológicos con inversiones superiores a 6 millones de euros.

El problema radica en la limitación de espacios disponibles. Como las instalaciones están saturadas con animales longevos, no hay capacidad para acoger nuevos ejemplares necesarios para programas de cría. La anticoncepción prolongada genera además infertilidad femenina y animales demasiado mayores para reproducirse, imposibilitando la formación de grupos reproductivos viables.

Debate europeo

Javier Almunia, profesor de la Universidad de La Laguna y presidente de AIZA, considera el estudio de muy buena calidad. «Es una demostración con evidencia empírica de lo que se conocía ampliamente en el sector», afirma. El experto subraya que en ambientes zoológicos los animales son mucho más longevos, generando pirámides poblacionales alteradas que reducen el potencial de conservación zoológicos.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la Convención para la Diversidad Biológica reconocen el papel esencial de estos centros en la lucha contra la extinción masiva. La Directiva Europea de Zoos y la Ley Española establecen claramente su función conservacionista. No obstante, España ha promulgado normas que prohíben la eutanasia para control poblacional.

Soluciones controvertidas

Los investigadores proponen un cambio de paradigma: permitir la reproducción natural y gestionar éticamente los excedentes poblacionales. Andrew Abraham, coautor del estudio, destaca que «al ocultar la muerte, perpetúan expectativas irreales sobre la vida salvaje».

La propuesta incluye beneficios ambientales adicionales. Un zoológico alemán alimenta a sus carnívoros con 30% de carne procedente de animales propios, reduciendo su huella de carbono y la necesidad de ganado comercial. Los autores argumentan que la opinión pública está más equilibrada de lo que reflejan los medios respecto a estas prácticas.

Futuro incierto

Inmaculada Álvarez-Manzaneda, profesora de la Universidad de Granada, advierte que las predicciones del estudio se basan en escenarios teóricos. Los autores reconocen que las tendencias históricas indican que la conservación zoológicos no ha gestionado especies según prioridad por estado de amenaza. Las poblaciones envejecidas pierden capacidad de renovación y resiliencia, cuestionando su papel como reservorios autosostenibles.

El mantenimiento de animales en cautividad requiere un propósito que trascienda la exhibición, apoyándose en objetivos claros de conservación y sostenibilidad poblacional. El debate sobre estrategias de gestión, aunque controvertido, resulta imprescindible para garantizar que los zoológicos cumplan efectivamente su función en la preservación de la biodiversidad global frente a la sexta extinción masiva.