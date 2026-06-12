De vuelta a la superchería; y ahora con un presupuesto

Parece ser que el Papa no ha aceptado la propuesta que le ha hecho Pedro Sánchez para quedarse todo el verano haciendo bolos por España. Es una pena, porque era una forma de estar entretenidos con los atrayentes discursos y mensajes de León XIV y no hacer mucho reparo en el hacer (o mejor dicho, el no hacer) del Gobierno y en el contubernio que tiene montado el socialismo para proteger la corrupción del entorno político y personal del propio Sánchez.

A partir del próximo lunes la agenda política está marcada casi exclusivamente por la agenda judicial y eso significa que el Gobierno, que ya se libera del absurdo refrendo que ha pretendido hacer de los actos del Papa, vuelve a dedicarse, a jornada completa, al marcaje de las investigaciones y procesos judiciales y de las sorprendentes fechorías que se están desvelando.

Es así de ineficaz, de ineficiente y de inefable, y la cosa sería para reírse si no fuera tan seria. Pero es que ya nadie se imagina a Óscar Puente, que al contrario que los chiquiministros, sí tiene cosas muy importantes de las que ocuparse, levantándose una mañana y diciéndose: «Hoy voy a dedicarme a mi negociado, a trabajar en lo mío…» Y claro, para la oposición resulta muy difícil hablar de otra cosa que no sea el elefante de la corrupción que hay en mitad del salón y van a las sesiones de control con el ariete grande para derribar la puerta principal y no se bajan a la zapa con el escalpelo.

Y es que volviendo al ministro Puente, que no desfallece en esa función de opositor de la oposición que ejerce 7×24, podían preguntarle si está satisfecho con que la utilización del tren haya caído un 15%, y hasta más de un 20% en la alta velocidad. O a la vicepresidenta Aagesen si lo está con la saturación de la red eléctrica y ese incremento de la demanda no atendida que lastra el desarrollo industrial, el impulso comercial y hasta la construcción de viviendas.

Y es que el desgobierno no solo es causa y efecto de la incapacidad legislativa, sino también de que la tarea de ocultar la transversal corrupción política y económica, de justificar la desvergüenza y de tratar de convencernos de que las cosas no son lo que parecen, es casi a lo único que se dedican, no ya en el PSOE, sino en el propio ejecutivo. Hubo un tiempo en que intentaban colgarse medallas y aparentar una actividad frenética alrededor de una supuesta agenda socio-progresista (en eso Yolanda Díaz era una experta), pero ahora que tienen su cabeza y sus extremidades dedicadas a mantener en el aire los platillos del cambalache, ya no tienen recursos para dar continuidad al marketing de la nada que llevan haciendo desde que comenzó la legislatura.

Es por eso que el anuncio del comienzo de la elaboración del presupuesto 2027 ha tenido un impacto tan limitado, y que ha dejado de interesar como algo relevante para la economía real en el mismo momento en que dicho anuncio se ha realizado. Está claro que no somos muy espabilados y que nos toman el pelo (que algunos no tenemos) con harta facilidad, pero no somos tan tontos como se creen y no vamos a saltar una vez más a por esa liebre de trapo que ya está tan mordisqueada. Muy pocos van a considerar que esto sea algo distinto a una añagaza propagandista con la que enfrentar la campaña electoral, sea cuando sea, y desde luego nadie va a perder el tiempo examinando un análisis macroeconómico que ni va a ser realizado con rigor ni tiene ninguna posibilidad de ser aprobado.

Estaría muy bien que este Gobierno presentara unos presupuestos, y no haría otra cosa que cumplir con su obligación, pero a estas alturas no pueden aspirar a que nos lo tomemos en serio y que no veamos en ese gesto el enésimo artificio con el que ocultar su único objetivo: la supervivencia de su presidente.

Sentimos el papel de mamporreros que les tocará hacer a los del flamante equipo económico, que van de técnicos concienzudos y confiables; pero tendrán que achicharrar su poco o mucho prestigio a la mayor gloria de Sánchez que es el único y verdadero profesional… ¡del braguetazo que ha dado con todos los españoles!