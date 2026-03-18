El CIS de Tezanos, en dirección contraria a las urnas: da al PSOE 8,5 puntos más que al PP y desinfla a Vox

El ‘No a la guerra’ del que se ha apropiado Pedro Sánchez se traduce en un nuevo triunfo del PSOE en el CIS, que va en dirección contraria a lo que dictan las urnas. El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas correspondiente al mes de marzo de 2026 vuelve a dar como ganadora a la formación socialista y al actual presidente del Gobierno, pese a la décima derrota de Sánchez frente al PP en unas elecciones autonómicas, en este caso en Castilla y León.

Los populares crecen con respecto a febrero, pero ven como el PSOE, a pesar de caer en porcentaje del 32,6 al 31,8, se mantiene en cabeza en los sondeos de José Félix Tezanos, quien reduce a Vox a 16’6 puntos, aunque los de Santiago Abascal siguen, consolidados, como tercera fuerza.

Si los varapalos socialistas en Extremadura y Aragón no pasaron factura al PSOE en el CIS, un resultado aceptable en Castilla y León –aunque a notable distancia del Partido Popular– tiene como respuesta la permanencia de la formación en cabeza y destacada en el barómetro de marzo. Tezanos, afiliado socialista desde 1973 y responsable de este organismo público en un encargo directo de Sánchez, rescata una vez más al partido del Gobierno con unos resultados favorables y que le dejan muy por encima del PP.

Después de que en febrero el PSOE sumara una notable diferencia a su favor con respecto al PP, en marzo, la formación liderada por Pedro Sánchez acumula un 31,8% de los votos, según la encuesta del CIS, y tiene 8,5 puntos de distancia con respecto a los populares, que se quedan en un 23,3%, subiendo en comparación con el mes pasado.

Vox, por su parte, permanece tercero, en este caso con un 16,6% de los votos. Los de Abascal son los más castigados por Tezanos y quedan más de dos puntos por debajo de la anterior encuesta, en la que sacó un 18,9% de los votos. Estos resultados aumentan la horquilla con el PP, quedándose a 6,7 puntos de su rival en la derecha del escenario político.

Sumar y Podemos, tras el fracaso sin paliativos en las elecciones de Castilla y León, se mantienen en el CIS de José Félix Tezanos como cuarta y quinta fuerza con un 7,1% de los votos para el partido aún liderado por Yolanda Díaz y un 2,9% para los de Ione Belarra e Irene Montero, que sí reducen notablemente su porcentaje.

El anterior barómetro del CIS

Los anteriores datos del CIS, correspondientes al mes de febrero, depararon una victoria clara del PSOE, con un 32,6% de los votos, por el 22,9% para el PP de Alberto Núñez Feijóo. Entonces, Tezanos quitó una décima a populares y regaló siete a los socialistas, aumentando la distancia después de dos meses, diciembre y enero, en los que se congelaron las diferencias. Vox, por su parte, se colocó con un 18,9%, acercándose al PP, y tanto Sumar como Podemos se quedan con un 7% y un 3,9%, respectivamente, creciendo ambas formaciones con respecto a enero.

El sesgo de Tezanos

El CIS es un instituto público que, desde la llegada de José Félix Tezanos a su dirección, ha perdido todo reconocimiento y prestigio entre los profesionales de los estudios de opinión. Afiliado al PSOE desde 1973, Tezanos abandonó en 2018 a Ejecutiva Federal de la formación para presidir el Centro de Investigaciones Sociológicas, en un encargo directo de Pedro Sánchez. Así, se convirtió en el primer dirigente de un partido al frente del CIS en casi medio siglo de democracia.

Los resultados que han arrojado las urnas en los últimos años revelan, tras el análisis de los expertos, que las estimaciones de voto del conjunto de las fuerzas de la izquierda, entre las que se encuentran PSOE, Sumar y Podemos, han sido cinco puntos superiores a lo que finalmente ha sucedido.

Entre los fracasos más sonados del centro de investigaciones se encuentran las últimas elecciones gallegas, donde Tezanos quitó un total de 5 puntos al Partido Popular de Alfonso Rueda, cuatro de ellos para dárselos al PSOE de José Ramón Gómez Besteiro. Sin embargo, los populares lograron su quinta mayoría absoluta. En las elecciones andaluzas de 2018, el CIS no supo o quiso detectar primera irrupción de Vox en un Parlamento autonómico, y en las de la Comunidad de Madrid, en 2021, en lugar de la arrolladora victoria de Isabel Díaz Ayuso, Tezanos pronosticó un empate entre la izquierda y la derecha.