El PP desafía a Montero a dejar su escaño en el Congreso y augura su final: sufrirá un «batacazo en las urnas»

El diputado del Partido Popular en el Congreso, Elías Bendodo, ha desafiado este miércoles a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a comprometerse públicamente a dejar su escaño en el Congreso cuando se convoquen las elecciones autonómicas de Andalucía, en las que será la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta. Además, le aconsejó distanciarse del presidente Pedro Sánchez, al que calificó como un «activo tóxico», advirtiéndole de que si no lo hace, le irá muy mal en esos comicios.

Durante la sesión de control en el Congreso, Bendodo no ha sido el único dirigente del PP que ha lanzado críticas a Montero. El secretario general del partido, Miguel Tellado, ha dicho que «está con las maletas ya en las puertas del Ministerio rumbo al matadero electoral de Andalucía», donde le espera un «batacazo en las urnas». En la misma línea, la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, ha asegurado que en el PP «celebraremos sin ninguna duda la derrota» de Montero en las elecciones andaluzas.

«Ahora sí que ya va llegando la hora. Después de lo que ha pasado en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León, especialmente a los candidatos sanchistas, ahora es su turno», ha iniciado Bendodo su intervención para añadir a continuación que «los socialistas inteligentes, que los hay, se habrán dado cuenta de que al candidato de Castilla y León le ha ido un poquito mejor que a los candidatos de Extremadura y Aragón porque es el menos sanchista de todos».

En este sentido, el también ex consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía ha sugerido a Montero alejarse del «activo tóxico porque le va a ir muy mal en Andalucía» antes de pedirle que aclare si antes de dejar el Gobierno para concurrir a las autonómicas va a presentar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado como lleva prometiendo año tras año».

En su primera respuesta, Montero se ha limitado a criticar el «tono» y la «forma de hacer oposición» de Bendodo, actuando «por encima del bien y del mal y evaluando a los que somos inteligentes o somos torpes», ante lo que el diputado del PP le ha reprochado que no conteste a una pregunta directa antes de volver a advertirle sobre sus malas expectativas electorales en Andalucía.

Málaga, incomunicada

«No soy yo el que dice que usted va a perder. Es usted misma diciendo que va a mantener el acta de diputada cuando pierda las elecciones en Andalucía. Denos un titular. María Jesús Montero dejará el acta de diputada cuando se convoquen las elecciones en Andalucía. ¿Es usted capaz de hacer eso? Sí o no», ha asegurado Bendodo, que también ha emplazado a la ministra de Hacienda a «llevar medidas» al Consejo de Ministros extraordinario del próximo viernes para mitigar los efectos de la cancelación de la conexión directa del AVE Málaga-Madrid, sobre la que «hasta ahora no ha dicho ni pío».

En su intervención final, Montero ha respondido a Bendodo señalando que, del mismo modo que influye la ausencia de una conexión directa con Madrid por AVE, también perjudica a la provincia de Málaga el estado de un centenar de carreteras bajo responsabilidad de la Junta de Andalucía, lo que contribuye a mantener incomunicada a gran parte de la provincia.