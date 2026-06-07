Es oficial y tiene fecha: hasta 2.700 euros de ayuda para jóvenes estudiantes que viven fuera de su provincia de origen

Según ha anunciado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, los estudiantes de enseñanzas postobligatorias, que cambien de provincia o localidad podrán recibir una ayuda de 2.700 euros destinada a cubrir los gastos de residencia durante el próximo curso.

A día de hoy, ocho de cada diez jóvenes consiguen completar, como mínimo, la Educación Secundaria Obligatoria. Aun así, la mayoría decide no continuar con su formación académica. Ante esta situación, la implementación de becas y ayudas se convierte en una herramienta clave para fomentar la continuidad educativa.

La ayuda de 2.700 euros para jóvenes estudiantes

Cada año, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes abre una convocatoria general dirigida a estudiantes de enseñanzas postobligatorias, tanto universitarias como no universitarias.

«Hemos dado otro paso hacía la igualdad de oportunidades. Una apuesta clara, firme y convencida de este Gobierno por los jóvenes», ha señalado la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría. «Hablamos de una nueva inversión histórica destinada a becas, 2.544 millones de euros; es decir, 1.100 millones de euros más que en 2017-2018».

Dentro de esta convocatoria, una de las cuantías más destacadas es la ayuda ligada a la residencia, que puede alcanzar los 2.700 euros por curso. Está pensada para estudiantes que necesitan vivir fuera de su domicilio familiar para poder estudiar, siempre que cumplan los requisitos económicos, académicos y de distancia establecidos en la convocatoria.

La beca no se limita únicamente a estudiantes universitarios. También pueden solicitarla quienes cursen Bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas artísticas, enseñanzas deportivas, estudios de idiomas en escuelas oficiales y otras enseñanzas postobligatorias incluidas por el Ministerio. La tramitación se realiza de forma online a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación.

De esta manera, el Gobierno continúa reforzando la ayuda de residencia, que en la convocatoria 2023-2024 pasó de 1.600 a 2.500 euros y que ahora se sitúa en 2.700 euros. Las previsiones apuntan a que alrededor de 101.000 estudiantes, en su mayoría procedentes de zonas rurales, puedan desplazarse fuera de sus municipios para continuar con sus estudios gracias a esta ayuda.

Entre las novedades de la convocatoria también se incluye la equiparación de los estudiantes de enseñanzas artísticas superiores a los universitarios, una medida que beneficiará aproximadamente a 7.000 jóvenes. Además, los estudiantes universitarios con matrícula parcial (entre 48 y 59 créditos) podrán recibir parte de la beca de renta y de residencia, con una cuantía de 350 euros por cada concepto. Además, se han adaptado los requisitos para el alumnado con una discapacidad entre el 25% y el 64%, de manera que se les considerará matrícula completa con 45 créditos en lugar de 60.

Requisitos

Los beneficiarios de la ayuda de 2.700 euros son: estudiantes de Bachillerato, los alumnos de Formación Profesional, quienes cursen enseñanzas artísticas y deportivas, así como las personas que realicen estudios religiosos superiores. También están incluidos los alumnos de enseñanzas de idiomas en escuelas oficiales, además de los estudiantes de enseñanzas artísticas superiores y universitarias.

Estar matriculado en el curso 2026-2027.

Cursar al menos 30 créditos o el 50% del curso completo en enseñanzas artísticas superiores, estudios religiosos superiores o universidad.

Además, hay otros requisitos según el tipo de enseñanza:

Formación Profesional de grado superior, Artes Plásticas y Diseño o Enseñanzas Deportivas: mínimo 500 horas de matrícula.

Bachillerato, Música y Danza profesionales, FP de grado medio, Artes Plásticas y Enseñanzas Deportivas: 4 asignaturas o su equivalente de 500 horas.

Becas para el curso 2026/27

Dentro de las becas del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes se incluyen una serie de componentes que pueden aumentar la cuantía final recibida, como la ayuda básica de 300 euros, o de 350 euros en el caso de la Formación Profesional de Grado Básico, destinada a todos los beneficiarios.

También existe una ayuda fija vinculada a la renta familiar, que no es compatible con la anterior y que puede alcanzar hasta 1.700 euros, además de una compensación adicional por buen rendimiento académico, con importes que oscilan entre 50 y 125 euros.

«A estas mejoras hay que añadir el incremento del 25% en las cuantías fijas para aquellos alumnos universitarios o de enseñanzas artísticas superiores que acrediten una discapacidad del 25% al 65%; medida que complementa a la que ya se aplica al alumnado con discapacidad igual o superior al 65%», detalla el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se establecen distintos umbrales de renta en función del número de miembros de la unidad familiar para poder acceder a las becas del curso. En el caso del primer nivel, que incluye ayudas para matrícula y residencia, una familia de cuatro miembros no puede superar los 22.107 euros anuales.