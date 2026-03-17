Polémica por el AVE en Málaga: el PP acusa a Sánchez de «aislar» a la provincia

El secretario general del Partido Popular en Málaga, José Ramón Carmona, ha denunciado que los problemas recientes con el AVE no son algo puntual, sino una muestra más, según él, de una estrategia del presidente Pedro Sánchez y del PSOE para perjudicar y dejar de lado a la provincia malagueña.

En un comunicado, Carmona también ha afirmado que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha demostrado no estar capacitado para dirigir el ministerio, por lo que ha exigido su dimisión inmediata. Además, ha pedido a la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, que defienda públicamente los intereses de Málaga y no permita que se perjudiquen.

El dirigente popular ha lamentado el nivel «de desprecio y estrangulamiento al que este Gobierno somete a Málaga, dejándola sin conexión directa por alta velocidad en Semana Santa por primera vez en 18 años, con pérdidas que superan los 1.300 millones de euros y miles de empleos destruidos, según apunta el sector turístico».

Mala gestión de Puente

Mientras, ha añadido, «tenemos a un ministro que se dedica a insultar al PP en lugar de gestionar y arreglar los problemas reales de los ciudadanos», aunque ha señalado que «tampoco eran buenos sus antecesores, con Ábalos y toda la trama en torno a Koldo García rodeando al Ministerio de Transportes».

«No es de recibo que lo único que obtengamos sea mentira tras mentira sobre la apertura del AVE que conecta Málaga y Madrid», ha considerado Carmona, quien ha recordado que el Ejecutivo de Sánchez y Puente «ha dado hasta cuatro fechas fallidas para restablecer esta conexión, situándose ahora en el horizonte de finales de año para alcanzar la normalidad ferroviaria en este tramo, tras la caída del talud de Álora».

En este sentido, el secretario general del PP malagueño ha incidido en que durante la crisis ferroviaria de Rodalies en Cataluña, Puente trasladó «de manera indefinida» a su número dos a Barcelona para solucionarlo y hubo dos ceses de altos cargos, «mientras que aquí parece que a nadie le preocupa Málaga y este desastre no tiene consecuencias porque forma parte de una estrategia de castigo a esta provincia», ha insistido.

«Lo vemos con el AVE, con el Cercanías, con las carreteras, con el peaje de la Costa del Sol, con las playas, con las obras hidráulicas, con el tejado de la Catedral o con el auditorio», ha enumerado, señalando igualmente que «este desprecio al sector turístico se extiende igualmente a los autónomos, a los agricultores y a los sectores productivos de Andalucía», ha concluido.