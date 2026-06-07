La infusión medieval valenciana que nadie conoce en el resto de España y la tomaba un Papa del siglo XIII para combatir el estrés

Valencia tiene platos espectaculares, pero lo que pocos saben es que su gastronomía también tiene infusiones con siglos de historia y vinculadas al propio Papa. Por ejemplo, en Peñíscola tienen la Tisana.

La Tisana del Papa Luna está vinculada al antipapa Benedicto XIII que, durante su etapa en la sede pontificia de Peñíscola (entre 1411 y 1423) la puso de moda.

Lo curioso es que la receta se recuperó como una infusión valenciana y mediterránea debido a que se le atribuyen propiedades digestivas y contra los dolores de cabeza, las tensiones y las dolencias de riñón.

Cómo popularizó una infusión valenciana el Papa Luna: la historia de la Tisana

La Tisana del Papa Luna tiene relación directa con el antipapa español Benedicto XIII y con el ambiente convulso del Cisma de Occidente.

El Papa Luna vivió una etapa de presión política, religiosa y personal enorme. Pasó por asedios, abandonó Aviñón y acabó refugiándose en Peñíscola, desde donde mantuvo su sede pontificia durante los últimos años de su vida.

En un contexto tan movido, dicen que a Benedicto XIII le vino bien tener una infusión que le ayudase con sus dolencias. De hecho, algunos creen que el pontífice la tomaba frecuentemente para mitigar el estrés, los dolores de cabeza y las molestias estomacales.

Su importancia fue tal que el cronista de Peñíscola Juan Bautista Simó dedicó cuatro años de investigación a reconstruir las medidas y los ingredientes exactos de la fórmula, con ayuda de especialistas en latín, botánica, farmacia y matemáticas medievales.

Cómo recrear la infusión valenciana favorita del antipapa español

La infusión es una mezcla de semillas de coriandro, anís, hinojo, alcaravea y comino, además de raíces de regaliz y díctamo, junto con canela. Estos ingredientes encajan perfectamente con la antigua cultura farmacológica mediterránea.

Además, la mayoría de los ingredientes son comunes en Peñíscola y en la Serra d’Irta, lo que refuerza su carácter local.

Pese a que tiene su origen en el Papa Luna y en Peñíscola, cuando más fama tuvo fue en los siglos XV, XVI y XVII, como remedio tradicional valenciano. En aquella época se aplicaba para aliviar flatos, dolores de cabeza, tensiones y dolencias de riñón.

De hecho, a comienzos del siglo XVII todavía se consideraba un fármaco clásico de tradición valenciana. Aunque muchas de sus supuestas propiedades no están comprobadas, es un buen momento para recuperar una infusión histórica.

Otras infusiones valencianas que debes probar

Aunque casi ninguna infusión tiene una historia tan llamativa como la de la Tisana, hay otras plantas típicas de Valencia con una gran fama. Es el caso de la zahareña.

A esta infusión también se le conoce como rabo de gato, rabogato, hierba terral o hierba de la almorrana. En los herbolarios aparece asociada al género Sideritis y se vende seca para preparar infusiones.

La zahareña es una mata pequeña, de aspecto discreto y muy poco espectacular para quien no la conoce. Puede rondar los 30 centímetros de altura y crece en terrenos secos, zonas sin cultivar y laderas.

Lo normal es venderla a granel o en rama deshidratada para preparar infusiones. La parte que se aprovecha es la hoja y la flor y, de hecho, en algunos pueblos también se aplica sobre la piel.