Ni horchata ni paella: el guiso más típico de Valencia con un ingrediente que asquea a casi todo el mundo

La gastronomía de Valencia es una de las más ricas de toda España, pero tiene algún producto que fuera de la capital del Turia no acaba de entenderse. Por ejemplo, en la Albufera tienen un guiso que usa un pescado muy poco común.

Cuando pensamos en los platos valencianos siempre nos vamos a lugares comunes como la paella, la fideuá o la horchata, pero lejos del foco turístico, hay guisos y salsas que mantienen el sabor marítimo y popular de nuestra tierra.

Uno de los que más gusta a los valencianos es el all i pebre, un plato con raíces humildes, basado en la cocina de aprovechamiento, pero que más allá del cap i casal produce arcadas.

El guiso de Valencia que muy pocos en España saben apreciar

Una de las mayores joyas de Valencia es su mítica Albufera. Vicente Blasco Ibáñez la hizo eterna con sus novelas y sus habitantes la enriquecieron con algún plato espectacular.

Entre marjales y con la huerta y la pesca como protagonistas, la cocina de aprovechamiento era una necesidad para muchos de sus habitantes.

En ese contexto, había un producto que no gustaba a algunos los señoritos, pero que para las clases populares era un manjar: la anguila.

Fruto de la pesca de este animal nació el all i pebre (ajo y pimentón, en valenciano), una receta creada con lo más básico que tenían a mano: ajo, pimentón, patatas y anguila fresca.

Con el paso del tiempo, este plato valenciano pasó de comida popular a producto estrella en barracas y restaurantes. De hecho, es uno de los alimentos más cotizados en Valencia y es común disfrutarlo como guiso o como salsa.

El guiso valenciano con un ingrediente no apto para todos: la anguila

El all i pebre es una de las joyas mejor guardadas de Valencia. El problema es que la anguila no es un pescado muy común en otros territorios de España, por lo que no todo el mundo está acostumbrado a sus características.

Por ejemplo, no es el plato que mejor entra por los ojos debido a los toques anaranjados del pimentón, y el aspecto alargado y viscoso de la anguila, que puede echar para atrás a muchos.

En cambio, los que se atreven a probarlo descubren un plato tierno y cargado de sabor. Aunque muy poca gente lo sabe, la anguila es uno de los productos que mejor absorbe las salsas.

¿Cómo preparar un ‘all i pebre’ al más puro estilo valenciano?

Para preparar un buen all i pebre la clave es cocer la anguila lentamente con patatas, ajos y pimentón dulce, picante y aceite de oliva. Además, puedes añadirle un poco de pan tostado para espesarlo.

El resultado que vas a obtener es un plato muy intenso con un sabor totalmente diferente al de otros guisos españoles. De hecho, puedes aprovechar la salsa para integrarla en otras comidas.

Si eres valenciano tienes la obligación de probarlo; y si no lo eres, no podrás considerar que has visitado Valencia hasta que comas un buen all i pebre.

¿Dónde comer el mejor ‘all i pebre’ de Valencia?

En el caso del all i pebre la tradición manda. En la capital de Valencia van a servírtelo en muchos restaurantes, pero si quieres disfrutar del mejor sabor tendrás que alejarte un poco del centro.

Para probar el mejor guiso, tendrás que acudir a alguna de las localidades marcadas por la Albufera valenciana. Por ejemplo, la visita a El Palmar es casi obligatoria.

En otros lugares como Sollana o en el puerto de Catarroja también vas a toparte con bares y restaurantes que se han especializado en el all i pebre.