Sánchez sigue en el ‘no a la guerra’ y Feijóo le pide que se vaya tras 10 derrotas y «deje a los españoles en paz»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de 10 derrotas en las últimas elecciones en España y le ha pedido que se vaya y que «deje a los españoles en paz». Mientras, el jefe del Ejecutivo se encastilla en el ‘no a la guerra’, aunque Feijóo también le ha castigado por utilizar esa «cortina de humo» en su beneficio y en contra de los ciudadanos. «Cada día sin aprobar ayudas es un día más que usted se aprovecha de la guerra», le ha dicho el dirigente popular a Sánchez en la sesión de control de este miércoles en el Congreso de los Diputados.

En la primera intervención del pleno, Núñez Feijóo se ha dirigido al presidente del Gobierno, pero antes ha querido hacer una mención a algunos de sus socios. «Señor Sánchez, espero que no se moleste, pero hoy quería empezar felicitando a sus socios de Sumar, de Izquierda Unida y de Podemos. Felicidades por sostener al Gobierno, felicidades por tragar con todo, con las mentiras, con la incompetencia, con toda clase de corrupción. Felicidades, ahí tienen el resultado, cero escaños», ha dicho, en relación con el fracaso en las recientes elecciones de Castilla y León.

Feijóo ha enunciado «una pregunta muy sencilla» para Sánchez a continuación. «10 derrotas en 12 elecciones, una victoria del PNV, una victoria del PSC y 10 victorias del PP. ¿Cree que los españoles siguen confiando en usted?», le ha cuestionado.

Enrocado en la «defensa de la paz al ‘no a la guerra’» y queriendo relacionar a la derecha con el apoyo al conflicto, Sánchez ha asegurado que su Gobierno «asume responsabilidades» y que ha mostrado «una capacidad de respuesta ante crisis muy graves», algo que ha provocado la reacción de Feijóo en su turno de réplica.

«Por más que disimule, señor Sánchez, 10 derrotas no es una mala racha, es un veredicto. Al superhéroe de la democracia, como le llama su ministra, le están fallando sus superpoderes. Ni cuelan sus maniobras, ni sus cortinas de humo, ni sus mentiras, ni su odio con H, ni su discurso del miedo», ha aseverado el líder del PP. «El que da miedo a los españoles es usted. Usted es un perdedor y ha llevado a su partido a perder todas las elecciones en los últimos cuatro años», ha confirmado Feijóo desde su escaño.

Centrándose en la postura de Sánchez como adalid de la paz, Feijóo asegura que «tampoco ha colado su último intento de ‘no a la guerra’», como «si el 60% de los españoles que queremos cambio estuviéramos a favor de la guerra».

«La mayoría de los españoles no queremos la guerra, lo que sí queremos es que usted nos deje en paz, señoría, los españoles queremos un Gobierno que no nos mienta, que no nos robe, que sea decente y que sirva», ha insistido Núñez Feijóo en el Congreso.

«Han pasado 20 días y usted no ha hecho nada. Usted no tiene prisa, pero los transportistas, los agricultores, la industria, las empresas, las familias sí tienen prisa. Cada día sin aprobar ayudas es un día más que usted se aprovecha de la guerra. Un día más que el Gobierno recauda más y los españoles tienen menos. Le advierto, no se le ocurra traer las medidas en un decreto ómnibus, como hizo con las pensiones, por una vez haga lo correcto y copie las medidas que hace dos semanas ha presentado el PP. Baje el IRPF, el IVA de la energía, los impuestos a los carburantes, el gasóleo profesional y deje de exprimir a los españoles», ha finalizado el líder de la oposición.