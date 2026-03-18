Ayuso: «Nada desearía más que Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno»

Isabel Díaz Ayuso lanza su respaldo más explícito hasta la fecha a Alberto Núñez Feijóo. La presidenta de la Comunidad de Madrid afirma en una entrevista exclusiva con OKDIARIO que nada desearía más que el líder del Partido Popular sea el próximo inquilino de La Moncloa. «Lo necesitamos. Nada desearía más que Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno», sentencia Ayuso, que advierte de que las próximas elecciones generales tendrán un carácter casi fundacional para el futuro del país.

«Estas elecciones van a ser prácticamente constituyentes. O España ahora cambia de gobierno o esto va a ser imposible», subraya la presidenta madrileña, que llama a la movilización total de la derecha ante lo que considera una carrera contrarreloj para evitar que el sanchismo siga poniendo trabas a la alternancia democrática. «Este gobierno, según va pasando el tiempo, cada vez pone más dificultades para que haya una alternancia democrática en nuestro país», advierte Ayuso, que concluye con un mensaje inequívoco: «Sin duda, vamos a estar todos aquí remando, porque España merece un cambio urgente».

P.- Alberto Núñez Feijóo, ¿será el próximo presidente del Gobierno?

R.- Lo necesitamos. Nada desearía más, desde luego. Sí, va a serlo, vamos a ayudar a que así sea.

P.- ¿Aspira a sucederle cuando deje la Presidencia del Gobierno?

R.- Todo aquel que aspire a ocho años, cuatro años vista, es que no se da cuenta de lo que está pasando en España. Estas elecciones van a ser prácticamente constituyentes. O España cambia de Gobierno o esto va a ser imposible, porque este Gobierno, que no conoce límites, cada vez pone más dificultades para que haya una alternancia democrática en nuestro país. Quien piense en la herencia a futuro está faltando a España, es una gran traición a los intereses del país y se está equivocando profundamente.

P.- ¿Hasta cuándo se presentará usted como candidata a la Comunidad de Madrid?

R.- Es una decisión que también le compete al pueblo de Madrid, que confía en lo que estamos haciendo. Hemos puesto en marcha muchísimos proyectos preciosos que quiero ver cómo siguen adelante. Ahora estoy en eso y no pienso en nada más. Además, cuando uno preside una comunidad autónoma, ya está presidiendo un poquito España, como representante ordinario del Estado. ¿Qué más se puede pedir en la vida?