Ya es oficial: Mercadona cierra el 9 de junio sus supermercados en dos provincias antes del horario de verano

Mercadona echará el cierre de todos sus supermercados este martes, 9 de junio, en La Rioja y la Región de Murcia, al coincidir con un festivo autonómico en ambas comunidades. La medida afectará en su totalidad a cada uno de los establecimientos de la cadena en ambos territorios y recalca la política habitual de la empresa de no abrir en días festivos.

Horario especial de verano

El cierre de Mercadona en La Rioja y la Región de Murcia se produce unas semanas antes de que la empresa ponga en marcha su horario de verano. Es tradición que cada año se amplíe los horarios de apertura en numerosos supermercados situados en zonas turísticas y costeras para apaciguar el aumento frecuente de la demanda durante la temporada estival.

Se prevé que a partir de finales de junio, numerosos supermercados de esta cadena amplíen su horario hasta las 22:00 horas. Además, algunos establecimientos ubicados en destinos turísticos abrirán también los domingos y festivos durante los meses de mayor afluencia de visitantes.

¿Cómo consultar los horarios?

La empresa de Juan Roig recuerda que los horarios varían en función de la ubicación de cada establecimiento. Por ello, se recomienda a los clientes consultar previamente la información de su supermercado habitual a través de los canales oficiales de la compañía. Con este cierre puntual por festivo autonómico, la cadena valenciana mantiene su calendario habitual de aperturas mientras define los preparativos para la campaña de verano, una de las épocas de mayor actividad comercial del año.