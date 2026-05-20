El mejor destino para viajar solo: seis agencias coinciden en la respuesta

Según la Sílvia Sumell, profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, viajar solo a un determinado destino aporta múltiples beneficios que afectan tanto al bienestar emocional como a las capacidades cognitivas. Uno de los más destacados es el aumento de la seguridad personal y la autoestima, ya que el viajero depende exclusivamente de sus propias decisiones. Además, la exposición a nuevos entornos favorece la creación de nuevas conexiones neuronales.

Por otro lado, señala la importancia de aprender a convivir con uno mismo, así como de romper la idea de que viajar solo es sinónimo de soledad o falta de compañía. En realidad, muchas personas eligen esta forma de viajar como una experiencia de crecimiento personal. Finalmente, viajar en solitario permite enfrentarse a miedos e inseguridades, mejora la atención y la concentración.

Japón, el mejor destino para viajar solo en 2026

Seis agencias turísticas han coincidido en señalar a Japón como el mejor destino para viajar solo. La elección no es casual: destacan su seguridad, su alto nivel de organización y una cultura especialmente respetuosa con quienes se desplazan sin compañía.

Uno de los factores más valorados es la seguridad. Japón está considerado uno de los países más seguros del mundo, lo que permite recorrer sus ciudades con tranquilidad incluso a quienes viajan por primera vez. Sus calles ordenadas y el fuerte sentido de respeto social contribuyen a esa sensación de calma constante.

También influye la facilidad para moverse. El transporte público japonés es extremadamente eficiente, especialmente el sistema ferroviario. Trenes como el Shinkansen conectan grandes ciudades como Tokio y Kioto en pocas horas, ofreciendo rapidez y puntualidad. Incluso existen opciones como trenes nocturnos que permiten viajar descansando y despertarse en otro destino.

Otro aspecto clave es la normalización de la soledad en la vida diaria. Comer solo, pasear solo o visitar lugares sin compañía no se percibe como algo extraño, lo que reduce la presión social habitual en otros países. En conjunto, estos elementos hacen que Japón sea visto como un destino ideal para quienes buscan una experiencia de viaje en solitario cómoda, segura y enriquecedora.

Lugares de interés

Tokio representa el pulso de la modernidad, con barrios como Shibuya o Shinjuku llenos de neones, tecnología y vida urbana constante, mientras que espacios como Ueno o Asakusa permiten encontrar templos, parques y rincones más tranquilos. Desde la capital también es posible realizar excursiones a destinos cercanos como Hakone, Nikko o Kamakura, que aportan una visión más natural y tradicional del entorno japonés.

Kioto representa el Japón más tradicional, con templos emblemáticos como Kinkakuji, el santuario Fushimi Inari y barrios históricos como Gion, donde aún se conserva la estética clásica y la cultura de las geishas. Muy cerca se encuentra Nara, conocida por su parque de ciervos en libertad y el gran Buda del templo Todaiji, uno de los más grandes de Japón.

Osaka, en contraste, destaca por su ambiente gastronómico y su vida nocturna, especialmente en zonas como Dotonbori o Shinsekai, además de su castillo histórico. Más al oeste, Hiroshima y la isla de Miyajima ofrecen una experiencia marcada por la memoria histórica y la espiritualidad, con lugares como el Parque de la Paz y el torii flotante del santuario Itsukushima.