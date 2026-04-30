La psicología dice que las personas nacidas en los 90 y 2000 desarrollaron una autonomía emocional superior por esta razón

Un análisis reciente sobre el desarrollo infantil ha puesto el foco en cómo las experiencias cotidianas de los años 90 y principios de los 2000 contribuyeron a fortalecer habilidades clave para la vida adulta. Desde la psicología del desarrollo se sugiere que crecer con mayor libertad y menor supervisión favoreció una autonomía emocional más sólida en comparación con generaciones actuales. La investigación destaca que el entorno familiar influye directamente en la forma en que los niños aprenden a gestionar sus emociones. En aquella época, era más común que los niños dispusieran de tiempo sin la supervisión constante de sus padres, lo que les obligaba a enfrentarse a pequeños problemas cotidianos por sí mismos.

Entre los principales beneficios se encuentra la capacidad de entretenerse sin depender de estímulos externos y de regular sus emociones sin intervención adulta. El aprendizaje a través del ensayo y error en contextos sociales resultó fundamental para desarrollar independencia, tolerancia a la frustración y toma de decisiones. Además, los expertos señalan que los entornos menos controlados fomentan la creatividad y la iniciativa personal. Situaciones como resolver conflictos con amigos o equivocarse en un juego sin mediación parental se convierten en experiencias clave para adquirir habilidades sociales duraderas. En contraste, los estilos de crianza actuales, más centrados en la supervisión constante, pueden limitar estas oportunidades de aprendizaje autónomo.

La autonomía emocional de las personas nacidas en los 90 y 2000

La autonomía emocional incluye varias capacidades clave para el bienestar personal. La autoestima implica tener una imagen positiva de uno mismo. La automotivación permite implicarse en la vida con sentido. La autoeficacia emocional supone gestionar y aceptar las propias emociones. También destacan la responsabilidad y la actitud positiva ante la vida.

Los investigadores encontraron que los niños de los años 90 y 2000 debían enfrentarse por sí solos a pequeños problemas cotidianos y, en consecuencia, desarrollaron habilidades de autonomía emocional. Es decir, eran más capaces de entretenerse sin ayuda, resolver situaciones cotidianas y regular sus emociones sin depender de la intervención inmediata de un adulto. Según los psicólogos, estas capacidades se suelen fortalecer cuando los niños experimentan la frustración, interactúan con otros y aprenden a través del ensayo y error en su día a día.

Los expertos aseguran que la infancia es una etapa clave para adquirir habilidades emocionales y sociales, y enfrentarse a pequeños desafíos permite a los más pequeños aprender a tolerar la frustración y gestionar sus emociones de forma más eficaz. Además, los entornos con menor supervisión constante suelen estimular la creatividad, la iniciativa personal y relaciones sociales más espontáneas.

El estudio también destaca que la autonomía emocional no depende de un solo elemento, sino de múltiples factores relacionados con el entorno familiar, social y educativo, así como de las experiencias cotidianas y el acompañamiento en el desarrollo personal.

Etapas

Según NB Psicología, el desarrollo emocional en la infancia es un proceso decisivo que influye de manera significativa en la salud mental y el bienestar a lo largo de toda la vida. Durante los primeros años, los niños adquieren la capacidad de comprender y gestionar sus emociones, construir relaciones sanas, afrontar desafíos y resolver conflictos cotidianos.

Este desarrollo implica aprender a reconocer las propias emociones, expresar los sentimientos de forma adecuada, desarrollar empatía hacia los demás, manejar el estrés y las emociones negativas, así como establecer y mantener relaciones interpersonales saludables.

Para entender mejor este proceso, es importante repasar las distintas etapas de la infancia y su evolución emociona:.

En la infancia temprana (0-2 años), destacan dos aspectos fundamentales. Por un lado, el vínculo de apego: los bebés forman una conexión emocional intensa con sus cuidadores principales, lo que resulta clave para su seguridad emocional. Por otro, la expresión básica de emociones, que se manifiesta a través del llanto, la risa y las expresiones faciales, mediante las cuales comunican sus necesidades y sentimientos.

En la etapa preescolar (3-5 años), comienza el reconocimiento emocional y el juego simbólico. Los niños empiezan a identificar y nombrar emociones básicas como la alegría, la tristeza, el enfado o el miedo. Además, a través del juego, expresan lo que sienten y comienzan a resolver pequeños conflictos.

Durante la edad escolar (6-12 años), los avances más relevantes se centran en la regulación emocional y las relaciones con los iguales. Los niños desarrollan estrategias para gestionar sus emociones y empiezan a comprender mejor las de los demás. Al mismo tiempo, las amistades cobran mayor importancia y se consolidan habilidades sociales.

Para favorecer un desarrollo emocional adecuado, intervienen diversos factores, entre ellos el entorno familiar, el educativo y los aspectos biológicos. Un ambiente familiar seguro, estable y afectuoso resulta esencial para el bienestar emocional y la construcción de vínculos sanos. Además, la familia actúa como modelo de conducta: los niños aprenden a gestionar sus emociones observando cómo lo hacen sus padres y cuidadores, lo que influye directamente en su forma de relacionarse y afrontar situaciones en el futuro.