Conmoción entre los expertos: nacen en España 31 cachorros de una de las especies en peligro de extinción

En 2026, la temporada de cría de lince ibérico ha concluido con unos resultados especialmente favorables para la conservación de una de las especies más amenazadas de España. En total, han nacido 31 cachorros en los centros de reproducción de El Acebuche, en Doñana, y Zarza de Granadilla, en Cáceres, ambos gestionados por el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN). Éstas nuevas camadas refuerzan la recuperación de un animal que hace apenas dos décadas estuvo al borde de la extinción en la Península Ibérica. Además, una parte de las crías nacidas en estos centros está destinada a reforzar las poblaciones silvestres en diferentes zonas de España y Portugal.

Entre ambos centros han nacido 31 cachorros, distribuidos en 12 camadas. En El Acebuche han llegado al mundo 16 crías en seis camadas, con una media de 2,7 cachorros por camada, una cifra ligeramente superior a la habitual en estas instalaciones. De esos 16 cachorros, 13 ya han superado el primer mes de vida, una de las etapas más críticas para su supervivencia, mientras que los tres restantes, nacidos a finales de abril, continúan evolucionando de forma positiva. Por su parte, el centro de Zarza de Granadilla ha contabilizado el nacimiento de otros 15 cachorros, también repartidos en seis camadas. Todos ellos han superado ya el primer mes de vida.

Lince ibérico, una de las especies en peligro de extinción en España

«De las cuatro especies del género Lynx, el lince ibérico es la más amenazada en España, siendo la especie de felino más amenazada del mundo principalmente debido a la pérdida y fragmentación de su hábitat, la escasez de especies presa (conejo), los atropellos y las artes de caza ilegales. Por ello, desde la creación del Organismo Autónomo Parques Nacionales se han venido desarrollando actuaciones de mejora de hábitat y aumento de las poblaciones de conejo, así como de construcción y gestión de dos (El Acebuche, Zarza de Granadilla) de los cinco centros de cría en cautividad que existen en la actualidad», detalla el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La temporada de cría de lince ibérico de 2026 ha finalizado con resultados muy positivos en los centros de cría de El Acebuche (Huelva) y Zarza de Granadilla (Cáceres), ambos gestionados por el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y adscritos al Programa de Conservación ex situ de esta especie. En total, entre ambos centros, han nacido un total de 31 cachorros distribuidos en 12 camadas.

El programa de conservación nació en 2003, cuando el lince ibérico se encontraba al borde de la extinción, con menos de un centenar de ejemplares en libertad, de la mano del grupo de trabajo técnico coordinado por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del MITECO. Desde entonces, han nacido más de 300 cachorros en los centros de El Acebuche y Zarza de Granadilla, contribuyendo de manera decisiva a la recuperación de las poblaciones silvestres. Muchos de estos ejemplares han sido liberados en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León, Aragón y Portugal.

El Acebuche

En el centro de El Acebuche han nacido 16 cachorros repartidos en seis camadas, con una media de 2,7 cachorros por camada, ligeramente superior a la habitual en estas instalaciones. De ellos, 13 ya han superado el primer mes de vida, una fase especialmente importante para garantizar su supervivencia. Los tres restantes, nacidos el pasado 23 de abril, evolucionan favorablemente. Entre los hitos más destacados de esta temporada figura la reproducción del macho fundador Tintín, que no había logrado descendencia en años anteriores. Otro aspecto especialmente positivo ha sido el éxito reproductor de dos hembras primerizas, que han conseguido sacar adelante sus camadas de forma natural.

Zarza de Granadilla

El centro de cría de Zarza de Granadilla ha cerrado también una temporada muy satisfactoria, con el nacimiento de 15 cachorros distribuidos en seis camadas y una media de 2,5 cachorros por camada. Todos los ejemplares han superado ya el primer mes de vida. En este centro, seis de las siete parejas establecidas llegaron a copular, mientras que la formada por la hembra Narina y el macho Quiabo no llegó a reproducirse. Como dato especialmente significativo, la hembra Taza parió cuatro cachorros el pasado 23 de marzo, constituyendo la camada más numerosa registrada en 2026 en todo el programa ex situ del lince ibérico.

En conjunto, los resultados de la temporada de cría de 2026 mantienen la evolución positiva de los últimos años e incluso mejoran algunos indicadores clave del programa de conservación de una de las especies mas amenazadas de España. Estos datos refuerzan el papel de los centros de El Acebuche y Zarza de Granadilla en la recuperación del lince ibérico, que continúa ampliando su presencia en la Península Ibérica y avanzando hacia nuevos territorios como Aragón y Castilla y León. En las últimas dos décadas, la cría en cautividad, la reintroducción y la mejora del hábitat han permitido que la especie pase de «en peligro crítico» a «vulnerable».