Muere un trabajador tras precipitarse desde 30 metros de altura en el Movistar Arena

Un hombre de 50 años ha fallecido tras precipitarse desde una altura de unos 30 metros en el interior del Movistar Arena. Así lo ha informado Emergencias Madrid.

«El #SUMMA112 confirma, tras 20 minutos de maniobras de reanimación, el fallecimiento de un trabajador que se precipita desde una altura de 30 metros. Palacio de los Deportes. Plaza de Felipe II. Madrid. Intervienen @BomberosMad y @policiademadrid, que investiga lo ocurrido», han informado.

Los hechos han ocurrido sobre las 14:35 horas en el interior del recinto, situado en la plaza Felipe II de Madrid. El hombre se encontraba trabajando en el techo del pabellón.

Hasta el lugar se ha trasladado personal sanitario del Summa 112, que ha encontrado a la víctima en parada cardiorrespiratoria. Tras 20 minutos de maniobras de reanimación, ha confirmado el fallecimiento.