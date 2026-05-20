Un ‘sin techo’ rescata a una mujer que se había caído desde un puente al río Manzanares durante un botellón

Una mujer ha sido rescatada por una persona sin techo después de caer al río Manzanares durante la madrugada de este miércoles. El suceso ocurrió en el entorno de Madrid Río, a la altura del número 44 de la Avenida del Manzanares, en el distrito de Arganzuela, y movilizó a Bomberos del Ayuntamiento, Samur-Protección Civil y agentes de la Policía Nacional.

La víctima, de 35 años, se encontraba junto a otras personas en una zona elevada próxima al cauce del río cuando, por causas que todavía se investigan, se precipitó desde una altura de más de diez metros hasta el interior del Manzanares. Según las primeras informaciones, la mujer estaba participando en un botellón y podría encontrarse bajo los efectos del alcohol en el momento de la caída.

La primera persona en reaccionar fue un hombre sin hogar que suele pernoctar en esa zona de Madrid Río. Al ver cómo la mujer caía al agua, se lanzó inmediatamente al río para socorrerla y permaneció junto a ella hasta la llegada de los servicios de emergencia.

A la llegada de los equipos de rescate, la mujer presentaba heridas de gravedad, especialmente una posible lesión medular provocada por el fuerte impacto. Los sanitarios comprobaron que había caído prácticamente de pie, un factor que aumentó la violencia del golpe y la posibilidad de daños en la columna vertebral.

El operativo de rescate resultó especialmente complejo debido a la dificultad de acceso al lugar donde se encontraba la víctima y a la necesidad de evitar movimientos bruscos que pudieran agravar sus lesiones. Los Bomberos del Ayuntamiento desplegaron una autoescala articulada, equipos de salvamento acuático y material especializado para inmovilizar a la mujer y elevarla cuidadosamente desde el cauce hasta la superficie.

Tras ser estabilizada por los sanitarios de Samur-Protección Civil, la mujer fue trasladada en estado grave a un centro hospitalario madrileño, donde permanece ingresada. Por el momento no han trascendido más datos sobre su evolución.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente, aunque las primeras hipótesis apuntan a una caída accidental.