Encuentran el cadáver de un hombre apuñalado en Madrid Río (Madrid)

Un vecino que paseaba a su perro ha encontrado el cadáver de un hombre asesinado a puñaladas en Madrid Río (Madrid) a primera hora de ésta mañana. La víctima ha sido hallada degollada en un charco de sangre en la zona arbolada de uno de los parques de esta zona de la capital.

Agentes de la Policía Nacional ya se encuentran en el lugar, que ha quedado acordonado y buscan en los alrededores el arma blanca con la que se cometió el crimen.

La investigación corre a cargo del Grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Mientras, el cuerpo del hombre ha sido cubierto a la espera de que se produzca el levantamiento del cadáver con la preceptiva autorización judicial.

Se trata de un hombre de cerca de 40 años y de origen latinoamericano que había recibido varias puñaladas en el cuello.