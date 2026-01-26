ASESINATOS

Encuentran el cadáver de un hombre apuñalado en Madrid Río (Madrid)

La Policía rastrea la zona en busca del arma del crimen

El cadáver de Madrid Río es de un hombre latinoamericano de unos 40 años

La Policía en el lugar del hallazgo del cadáver de Madrid Río.
Ángel Moya
  • Ángel Moya
  • Periodista en activo desde 1994, especializado en información de sucesos y actualidad. En OKDIARIO desde el año 2018, también colaboro en televisión y en radio.

Un vecino que paseaba a su perro ha encontrado el cadáver de un hombre asesinado a puñaladas en Madrid Río (Madrid) a primera hora de ésta mañana. La víctima ha sido hallada degollada en un charco de sangre en la zona arbolada de uno de los parques de esta zona de la capital.

Agentes de la Policía Nacional ya se encuentran en el lugar, que ha quedado acordonado y buscan en los alrededores el arma blanca con la que se cometió el crimen.

La investigación corre a cargo del Grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Mientras, el cuerpo del hombre ha sido cubierto a la espera de que se produzca el levantamiento del cadáver con la preceptiva autorización judicial.

La Policía acordona la zona donde se halló el cadáver.

Se trata de un hombre de cerca de 40 años y de origen latinoamericano que había recibido varias puñaladas en el cuello.

