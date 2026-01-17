El único periodo de tiempo que el dominicano Freiddy Mateo ha estado legal en España ha sido en la cárcel mientras cumplía condena por el asesinato a puñaladas de otro joven en Soria en 2013. Ya estaba de forma ilegal en España cuando cometió el crimen de 2013 y en el año 2020 se le sustituyó parte de la condena por la expulsión del país a la República Dominicana.

Este martes Freiddy reapareció en España con pasaporte falso de Colombia. Todo gracias a una legislación, la española, que hace agua.

El asesino había regresado a España sin ningún problema y se estaba cortando el pelo con absoluta tranquilidad cuando dos agentes de paisano de la Policía Municipal le sorprendieron en una peluquería del distrito de Tetuán a las 21:00 horas del martes 13 de enero.

Los agentes repararon en el homicida nada más entrar en la peluquería y éste intentó engañarles desde el principio fingiendo ser un ciudadano colombiano más. «El soporte del pasaporte era auténtico y la fotografía también, pero no aguantó la presión de los agentes que le descubrieron haciéndole un cuestionario rápido», cuentan fuentes del caso.

Asesino de vuelta España en tiempo récord

Los dos policías municipales de Tetuán, acostumbrados a patearse el distrito y al contacto diario con todos los vecinos, descubrieron inmediatamente que el poseedor del pasaporte colombiano tenía acento dominicano. «Le hicieron una serie de preguntas y era incapaz de responder con acierto», confirman fuentes policiales, así que le pidieron que les acompañase a la comisaría del distrito para identificarlo mediante las huellas dactilares.

La respuesta del sistema confirmó las sospechas de los dos agentes. El identificado tenía una prohibición de entrada en España vigente. A partir de ahí, Freiddy enmudeció. Ahora tendrá que ser juzgado de nuevo, esta vez no por asesinato, sino por quebrantamiento de condena.

Estaba ilegal cuando mató en 2013

Detenido ahora por volver a España de forma ilegal, el asesino dominicano también estaba ilegal cuando mató en 2013 a puñaladas a otro joven dominicano en un bar de copas de Soria.

En 2012 Freiddy Mateo tenía abierto un expediente de expulsión de España, además de antecedentes policiales por hurto y agresiones a otras personas. En concreto había participado en otra pelea brutal en el mismo bar.

A pesar de esto seguía en libertad y en 2013 cometió el crimen. La Delegación del Gobierno se excusó diciendo que el expediente no se ejecutó porque el Juzgado de Instrucción número 1 de Soria «consideró que se debía terminar el procedimiento judicial» antes de expulsarlo de España.

Un cuchillo jamonero de 24 cm

Unos meses después, ya en 2013, Freiddy agarró un cuchillo jamonero de 24 centímetros de longitud y se lo clavó tres veces en el pecho a su rival perforándole los pulmones. Fue durante una reyerta en la zona de bares de la calle Rota de Calatañazor de Soria, y ambos se conocían de antes.

El asesino fue directamente a provocar a la víctima. Fuentes policiales relataron entonces que la víctima «se encontraba bailando con su novia en el interior del discobar y el agresor le pinchó en el glúteo», tras lo cual ambos salieron a la calle, donde se produjo el fatal desenlace.

El arma fue encontrada poco después por la Policía en un contenedor de vidrio ubicado entre las calles Rota de Calatañazor y Caro.

Su familia le intentó justificar

Freiddy huyó y fue detenido escondido en la vivienda familiar. Su tío declaró que el asesino «pretendía entregarse, que sólo quería ir a casa a beber un vaso de agua y luego pretendía entregarse en comisaría».

Ya en sede policial, se negó a declarar. Años después, fue condenado y encarcelado hasta que en el año 2020 fue expulsado de España. Ahora, el asesino estaba de regreso con un pasaporte falso.