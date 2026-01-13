La cubana Arletys Castillo engañó a su pareja Gerard para que se dejara atar a una silla en un juego sexual y después le asestó 118 puñaladas. Fue en San Adrián de Besós, en noviembre del año 2023. Ahora, la mujer ha alcanzado un pacto por el que es condenada por matar a su novio a 25 años de prisión.

Durante todo este tiempo, la mujer ha intentado hacer pasar el asesinato por un homicidio en defensa propia culpando falsamente a su novio de maltratarla, algo que también aclara la sentencia y es de vital importancia para la familia de la víctima dolida por las mentiras de la asesina.

La sentencia considera probado que el 16 de noviembre de 2023, sobre las 13.00 horas, Arletys convenció a su novio Gerard para llevar a cabo un juego sexual en su domicilio, de Sant Adrián de Besós. Así, Arletys convenció a Gerard para que se sentara en una silla y se dejara atar las manos a su espalda. En el momento en el que el hombre se encontraba indefenso y atado de manos, Arletys le asestó 118 puñaladas.

La asesina se ensañó con su novio

La condena relata que Arletys «incrementó el sufrimiento de Gerard de forma totalmente gratuita e innecesaria para causar su muerte». El hombre, de 35 años, falleció a consecuencia de un shock hipovolémico tras un sufrimiento prolongado que el tribunal califica de innecesario para causar la muerte.

La Audiencia aprecia que la mujer condenada por matar a su novio también actuó con alevosía diseñando un plan para evitar que pudiera defenderse, Gerard se dejó atar porque confiaba en ella.

Estaba vivo mientras le apuñaló 118 veces

Además, todas las heridas se produjeron cuando la víctima aún estaba con vida, lo que prueba sin dudas el ensañamiento. Arletys apuñaló medio centenar de veces a Gerard en el cuello y en la cara y otras 50 veces en la espalda, el pecho y las extremidades.

Los Mossos d’Esquadra detuvieron a la condenada por matar su novio solo unos días después del crimen. Desde entonces, ella nunca ha admitido su culpabilidad hasta hoy. Todo lo contrario, la mujer se dedicó a difamar a la víctima acusándole de maltrato para alegar que le mató en legítima defensa.

Las mentiras de la asesina

Tras el crimen, la asesina intentó confundir a los investigadores con distintas versiones. Primero aseguró que varios hombres magrebíes habían irrumpido en la vivienda y matado a Gerard, un relato que se desinfló rápidamente por falta de pruebas.

Al ver que la mentira de los asaltantes magrebíes no calaba en los investigadores, la asesina alegó que actuó en defensa propia y que era víctima de malos tratos por parte de Gerard, una afirmación que la investigación policial y ahora la sentencia descartan por completo.

Los familiares de la condenada por matar a su novio también difundieron la falsa teoría de que la víctima guardaba en su teléfono imágenes comprometedoras de una menor. Algo que también descartó la investigación.

Ella recaudó dinero como «maltratada»

Incluso el círculo cercano a la condenada por matar su novio se permitió promover una campaña de donaciones en redes sociales para pagarle los abogados a la supuesta maltratada.

Ahora, por fin, Arletys ha aceptado cumplir una pena de 25 años de cárcel y ha pedido perdón a la familia de Gerard. Es la primera vez que se disculpa por matarlo salvajemente.

Se desconoce el móvil del crimen

Lo que no incluye la sentencia es el móvil del asesinato. Se sospecha que Arletys pudo matar a su novio porque la iba a abandonar. Otra teoría abunda en que le mató porque descubrió que no tenía dinero ni posesiones, algo que ella había fingido durante años.

El fallo impone, además de la pena de prisión, cinco años de libertad vigilada una vez cumplida la condena y la inhabilitación absoluta durante todo el tiempo de encarcelamiento. En concepto de responsabilidad civil, Arletys Castillo deberá indemnizar con 120.000 euros a cada uno de los padres de la víctima y con 30.000 euros a cada uno de sus hermanos.