Ismael, el joven de 19 años en prisión provisional por matar a su padre a hachazos en Fuenmayor (La Rioja) relató al juez que reacción así cuando su padre «agarró a su madre del pelo y le pegó con un atizador ardiendo». El hijo se interpuso: «Me defendí, estaba muy nervioso, me iba a ir y entonces escuché a mi madre gritando desgarradoramente ‘por favor deja el cuchillo’ y después no me acuerdo de lo que hice».

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Logroño no aprecia legítima defensa u obcecación, como alegó el abogado del detenido, y envió al detenido a prisión provisional acusado del homicidio de su padre Juan Manuel, de 54 años.

El juez sí cree que la agresión del padre a la madre en el interior del domicilio familiar desencadenó la intervención del hijo mayor y su posterior agresión al padre. Así se deduce del testimonio del acusado, de su madre y mujer de la víctima y de los dos hermanos menores que fueron testigos de los hechos. El magistrado también acredita que el parricida sufrió lesiones a causa de la agresión del padre, aunque cree que actuó desproporcionadamente para repeler el ataque.

La reconstrucción de los hechos

El suceso tuvo lugar a las 17:27 horas del día 31 de diciembre, momento en el que la Guardia Civil de La Rioja recibió la llamada del menor de los tres hermanos pidiendo auxilio y solicitando una ambulancia.

Ya en el domicilio de la familia, los guardias localizaron a la mujer y a sus tres hijos, entre ellos el homicida de 19 años. En la cocina de la parte baja de la vivienda hallaron el cuerpo sin vida del padre en un charco de sangre con múltiples golpes en la cabeza. Junto al cuerpo de la víctima y en otra de las dependencias se encontraron dos cuchillos y el hacha con la que su hijo lo mató.

La declaración del parricida

La madre relató a los guardias civiles que Ismael se interpuso entre ella y el padre y se inició una discusión entre ambos durante la que tanto el hijo como el padre empuñaron sendos cuchillos. En ese momento Ismael decidió coger un hacha golpeando a su padre en la cabeza hasta causarle la muerte.

«Mi padre no soltaba el atizador que estaba aún caliente mientras me empujaba en el pecho, me defendí, estaba muy nervioso. Luego vi a mi padre sangrando por el ojo y yo ya me iba, pero escuché a mi madre gritando desgarradoramente ‘por favor deja el cuchillo’ y después de eso no me acuerdo de nada», declaró el parricida en sede judicial.

Las declaraciones del acusado, de su madre y de sus hermanos incidieron en el clima de terror que había instaurado el padre en la vivienda que habitaban en la calle Veracruz del municipio riojano. Los investigadores de la Guardia Civil aclaran que en los últimos tiempos el padre había reanudado los malos tratos hacia el resto de la familia. Estas situaciones habrían repercutido especialmente en la madre y en sus cuatro hijos, quienes temían por su propia vida, «generando un clima prolongado de miedo, desesperación e inestabilidad emocional en el hogar».

El juez no ve la legítima defensa del hijo

Sin embargo, el juez no aprecia legítima defensa en la actuación del parricida ni obcecación, como plantea su letrado: «En principio se observa una manifiesta desproporción entre la agresión sufrida y los medios empleados para repelerla y la intensidad con que lo fueron, a la vista de la autopsia del padre».

La madre del homicida ya estuvo incluida en el sistema VioGén hasta el año 2012, en Navarra, momento en el que su caso pasó a considerarse inactivo tras reanudar la mujer la convivencia con el padre. Sin embargo, tanto ella como los hijos, incluido el homicida, han confirmado que sufrían malos tratos de forma continuada, aunque no se atrevían a denunciarlos por miedo.

Tras la declaración de Ismael, el juez levantó el secreto de sumario y decretó la prisión provisional para el joven, acusado de un delito de homicidio en la persona de su padre.