Continúan las agresiones violentas a guardias civiles en acto de servicio, ahora le ha tocado a dos motoristas del Destacamento de Tráfico de Don Benito (Badajoz). Los guardias fueron golpeados por un conductor que llegó a circular por las aceras y a punto estuvo de atropellar a varios niños de corta edad. Tras ser interceptado y detenido, el conductor golpeó a los agentes en la cara resistiéndose a su arresto.

Los hechos ocurrieron en la noche del 11 de enero de 2026, cuando una pareja de motoristas del Destacamento de Tráfico de Don Benito fue comisionada por la Central Operativa de Tráfico (COTA) para atender un incidente vial en la localidad de Orellana la Vieja. La intervención se produjo tras las alertas de varios vecinos, que informaron de la conducción temeraria de un varón que, presuntamente, llegó a subirse a la acera con su vehículo, poniendo

en grave peligro a varios niños de corta edad.

Una vez localizado e identificado el conductor, los agentes le instaron a someterse a las pruebas de alcoholemia, drogas y sustancias estupefacientes, a lo que el individuo se negó de forma rotunda. Ante esta negativa, se instruyeron diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial.

Se resistió al test de alcohol y drogas

De manera repentina, el implicado agredió a uno de los agentes, propinándole un fuerte golpe en la boca, lo que derivó en un posterior forcejeo hasta que los guardias civiles lograron reducirlo y proceder a su detención. Durante la actuación, el individuo ofreció resistencia activa, hechos que podrían constituir un delito de atentado contra agentes de la autoridad.

El arrestado fue trasladado al Puesto de la Guardia Civil de Villanueva de la Serena mientras los agentes tuvieron que ser atendidos en el Hospital Don Benito–Villanueva de la Serena para la valoración de posibles lesiones,

causando baja para el servicio uno de ellos.

«Interior nos maltrata»

El portavoz de la asociación de guardias civiles IGC, Daniel Fernández, denuncia esta nueva agresión a guardias civiles y recuerda la falta de efectivos en las zonas rurales: «No podemos permitir ni un solo minuto más que los guardias civiles sigamos sufriendo agresiones a diario y una pérdida continuada del principio de autoridad, mientras seguimos siendo tratados como policías de segunda por el ministerio del interior».

Fernández incide en que estos hechos se producen en un contexto de insuficiencia de efectivos y dispersión de patrullas, lo que dificulta una respuesta rápida y segura ante incidentes graves, poniendo en riesgo tanto a los agentes como a la ciudadanía.

El vicepresidente y portavoz de IGC acudirá el próximo jueves 14 de enero al

Parlamento Europeo, en Bruselas, donde mantendrá reuniones con el Partido Popular Europeo para analizar la propuesta destinada a impulsar una directiva europea de protección de la actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que incluya su catalogación como profesión de riesgo en el ámbito de la Unión Europea.

Desde IGC se insiste en que: «Desde el Ministerio del Interior se sigue ignorando a los guardias civiles y se vulnera nuestro derecho a ser reconocidos como profesión de riesgo, un derecho que ya tienen reconocido otros operadores policiales, pese a las agresiones físicas y psicológicas que sufrimos los agentes cada día».