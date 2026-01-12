La banda de ladrones seleccionaba a los ancianos que iban a robar en las proximidades de sucursales bancarias y zonas comerciales, les seguían y les atacaban con violencia dentro de los portales de sus viviendas para arrancarles todos los objetos de valor.

Así actuaban cuatro delincuentes colombianos desarticulada por la Policía Nacional. Los agentes han detenido a los cuatro ladrones, dos hombres y dos mujeres, acusados de robar a 12 ancianos con violencia e intimidación, pertenencia a grupo criminal, lesiones y falsedad documental.

La investigación comenzó el pasado mes de septiembre tras tener conocimiento la Policía Nacional de la comisión de un robo con violencia e intimidación a un matrimonio en el distrito madrileño de Salamanca. Cuatro personas accedieron al portal y tras arrastrarlos violentamente por el suelo, lograron sustraerles un reloj y dos pulseras.

Golpeaban a los ancianos para robar

A la vez se estaba llevando a cabo una investigación en la comisaría de distrito de Ciudad Lineal por la comisión de otros cuatro robos con violencia de similares características. Los ladrones sorprendían a sus víctimas agarrándoles fuertemente por la espalda, arrancándoles las joyas y relojes y no dudando en emplear gran violencia si se resistían.

En el transcurso de la investigación, los agentes tuvieron conocimiento de la comisión de cuatro robos violentos más, cometidos en diferentes distritos de Madrid, en los que las víctimas habían sufrido lesiones. Avanzadas las pesquisas, lograron la identificación de dos hombre y dos mujeres, como presuntos autores de todos estos hechos. Además, concluyeron que eran responsables de otro robo perpetrado en Hospitalet de Llobregat el pasado 4 de julio y otro más en Valladolid, el 22 de mayo.

Dos de los ladrones, en libertad

Tras recabar toda la información e identificar a los ladrones, el pasado 26 de noviembre la Policía Nacional estableció un dispositivo especial que culminó con la detención de los cuatro identificados por robar a 12 ancianos con violencia e intimidación, pertenencia a grupo criminal, lesiones y falsedad documental.

Tras su paso a disposición judicial se decretó su inmediato ingreso en prisión, para dos de ellos, mientras los otros dos ladrones quedaron en libertad como investigados.