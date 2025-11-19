Una circular interna de la Policía Nacional a la que ha tenido acceso OKDIARIO alerta de que la banda latina de los Dominican Don’t Play planea una emboscada inminente contra policías en la capital para vengarse de las últimas detenciones de sus miembros. Los implicados en el plan de la banda latina son una decena de pandilleros con antecedentes graves y habituales de incidentes con armas de fuego y machetes.

La circular, fechada a mediados de este mes de noviembre y firmada por un mando intermedio de la Policía Nacional advierte: «Que como consecuencia de diversas intervenciones efectuadas recientemente por indicativos GAC y GOR sobre los individuos que se adjuntan (un total de siete pandilleros de los DDP), por las que han resultado detenidos, se conoce gracias a…que los referidos individuos, muestran su malestar por estos hechos y tienen la intención de efectuar una acción sobre los policías actuantes tras realizar una llamada maliciosa al 091».

El plan de los pandilleros de la banda latina de los DDP es precisamente poner un cebo a los patrullas del GAC de la Policía Nacional en forma de llamada falsa al teléfono del 091 denunciando un suceso o una emergencia y atacar a los policías que acudan a la llamada de auxilio.

El cebo: una llamada falsa al 091

Los autores del plan para emboscar a los policías en Madrid son todos presuntos miembros de la banda latina de la DDP, según el texto policial remitido a la jefatura de los patrullas de la Policía Nacional en Madrid.

Así lo explica la circular: «Como se puede comprobar a través de las bases de datos existentes de la DGP, los individuos implicados son autores de numerosos delitos de amenazas, lesiones, atentados a la autoridad, tenencia ilícita de armas, asociación ilícita, robos con fuerza y robos con violencia como los más relevantes».

«Los individuos objeto de esta información son todos de ascendencia

dominicana, aunque todos poseen DNI español, integrantes de los Dominican Don´t Play (DDP); siéndoles intervenidas en varias ocasiones distintas armas blancas, estando implicados de igual modo en acciones en las que han exhibido armas de fuego», explica la alerta policial.

La circular interna termina alertando de las zonas donde se puede localizar habitualmente a los pandilleros de la banda latina implicados en el plan para atacar a la Policía. como son la Plaza de Patricio Martínez en Madrid, la estación de metro de Campamento, el metro de Colonia Jardín o la calle Padre Piquer, muy cerca de una sede policial.